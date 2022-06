Camelot: raccolti 1.911,8 milioni di sterline per le buone cause

L’inglese monopolista (ancor per poco) della National Lottery, Camelot, ha annunciato oggi il suo miglior ritorno in assoluto in Good Causes dalla vendita dei biglietti della National Lottery per il

L’inglese monopolista (ancor per poco) della National Lottery, Camelot, ha annunciato oggi il suo miglior ritorno in assoluto in Good Causes dalla vendita dei biglietti della National Lottery per il secondo anno consecutivo.

Questo importo record è stato generato da vendite di 8.090,7 milioni di sterline per l’anno finanziario 2021/22 (dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022). Sebbene ciò rappresenti una diminuzione di 283,2 milioni di sterline rispetto alle vendite record dell’anno scorso di 8,3 miliardi di sterline, è solo la seconda volta nella storia di The National Lottery che le vendite di biglietti superano gli 8 miliardi di sterline.

Il presidente di Camelot, Sir Hugh Robertson, ha accolto con favore i risultati: “In un momento in cui The National Lottery ha dovuto affrontare incertezze su diversi fronti, Camelot ha raccolto ancora una volta un importo record per Good Causes dalla vendita dei biglietti e ha anche assicurato che un record – 3,1 miliardi di sterline sono stati nuovamente generati per la società attraverso le buone cause, i dazi della lotteria e le commissioni dei rivenditori, in un momento in cui altre fonti di finanziamento vengono ridotte. Ora sono stati raccolti 46 miliardi di sterline per le buone cause della lotteria nazionale, circa il 65% in più rispetto alle aspettative del governo al momento del lancio.

Con un fatturato di oltre 8 miliardi di sterline per due anni consecutivi, The National Lottery nel suo insieme rimane in una forma fantastica, con le vendite di giochi basati su estrazione che continuano a essere particolarmente forti”.

Compresi i premi non reclamati, nel periodo sono stati generati 1.911,8 milioni di sterline per le buone cause, con un aumento di 24,3 milioni di sterline rispetto allo scorso anno e l’equivalente di 36 milioni di sterline ogni settimana. Questo lo rende il secondo miglior totale in assoluto raccolto per Good Causes – secondo solo al 2012/13 durante Londra 2012 e quando c’erano molti più premi non reclamati – e solo la terza volta nella storia della National Lottery che il denaro generato da Good Causes ha superato £ 1,9 miliardi.

Con circa l’1% delle vendite trattenuto come profitto da Camelot e il 4% speso per i costi operativi durante il periodo, The National Lottery ha continuato a restituire circa il 95% di tutti i ricavi delle vendite ai vincitori e alla società. Annunciando i risultati, l’amministratore delegato di Camelot, Nigel Railton, ha dichiarato: “Il raggiungimento di vendite della lotteria nazionale di oltre 8 miliardi di sterline per due anni consecutivi mantenendo livelli molto elevati di partecipazione pubblica, nonostante l’ambiente esterno difficile e mutevole, dimostra che la nostra strategia di offrire grandi consumatori la scelta in modo sicuro e conveniente continua ad avere un enorme successo. È anche una testimonianza del modello di business resiliente, innovativo e reattivo che abbiamo messo in atto negli ultimi anni. In particolare, il nostro continuo investimento nel marchio The National Lottery, che quest’anno ci ha visto realizzare un’imperdibile campagna per celebrare il contributo dei giocatori della National Lottery a Tokyo 2020, oltre a supportare una serie di fantastiche promozioni per risparmiare denaro per i giocatori della National Lottery quando le restrizioni Covid si sono allentate e la nostra innovazione nel gioco di punta del Lotto ha continuato a dare i suoi frutti. Generare ritorni record per Good Causes dalla vendita dei biglietti per il secondo anno consecutivo è un risultato eccezionale ed è una notizia fantastica per persone, progetti e comunità in tutto il Regno Unito in un momento in cui i finanziamenti non sono mai stati più necessari”.

