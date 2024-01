Cambogia: si aggiorna la legge sul gioco d’azzardo per contrastare l’illegalità

Il Ministero degli Interni cambogiano ha annunciato che modificherà la legge del 1996 sulla repressione del gioco d’azzardo per allinearla alla più recente legge del 2020 sulla gestione del gioco d’azzardo commerciale.

In un post sui social media, il sottosegretario di Stato del Ministero degli Interni Try Sokheng ha affermato di aver presieduto un gruppo di lavoro tecnico per discutere gli emendamenti il 23 gennaio scorso.

L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare la repressione delle attività di gioco d’azzardo illegali, guidate dalla necessità di adattarsi alla tecnologia in evoluzione.

Yong Kim Eng, presidente del Centro popolare per lo sviluppo e la pace, ha affermato che è importante eliminare il gioco d’azzardo nelle aree residenziali e garantire che le autorità locali si astengano dal rilasciare permessi per le operazioni di gioco. Pur riconoscendo gli sforzi del governo, Eng ha espresso preoccupazione per la loro efficacia. Ha sostenuto che una legge ben congegnata non è sufficiente se l’applicazione fatica a realizzare repressioni efficaci.

Secondo l’articolo 5 della legge sulla soppressione del gioco d’azzardo del 1996, le persone che partecipano a bische non autorizzate o si impegnano nella gestione di agenti di gioco d’azzardo possono essere soggetti ad una multa che va da cinque a 20 milioni di KHR (da 1.225 a 5.000 dollari USA) e possono rischiare la reclusione da un

o a cinque anni. L’articolo 10 vieta a qualsiasi entità diversa dal governo di autorizzare il gioco d’azzardo.

Va detto che nel 2023 sono stati realizzati

3.155 arresti per gioco d’azzardo illegale. Nel 2023 la polizia ha condotto 1.786 operazioni contro il gioco d’azzardo illegale in Cambogia, portando all’arresto di 3.155 persone, tra cui 1.238 donne, e all’incriminazione di 700 autori di reato. Le operazioni hanno preso di mira 712 località.

