Cambogia, Donaco International Ltd chiude lo Star Vegas Hotel

Donaco International Ltd ha adottato alcune misure dopo che il Governo thailandese ha chiuso la frontiera tra i due paesi per due settimane. La compagnia ha chiuso la maggior parte delle operazioni presso il suo Star Vegas Hotel a Poipet e ha offerto congedi non retribuiti a più membri dello staff fino a marzo e aprile, secondo Inside Asia Gaming.

L’Aristo Hotel di Donaco in Vietnam rimane aperto ma con personale ridotto a causa dei volumi di attività inferiori. Mel Ashton, Presidente di Donaco, spiega: “Il consiglio di amministrazione e la direzione stanno monitorando attentamente la situazione, tenendo in mente la sicurezza sia dei nostri visitatori che del personale. Stiamo adottando misure proattive per garantire un ambiente operativo sicuro, oltre a controllare le spese. Sfortunatamente, abbiamo anche dovuto fare alcune riduzioni del personale, che ci dispiace molto per la necessità di prendere, tuttavia, questa è una decisione necessaria per l’ambiente attuale”.

PressGiochi