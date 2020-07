Cambogia. Donaco attende l’autorizzazione del Governo per la riapertura del suo casinò

Donaco International Limited ha annunciato che si aspetta di ottenere il permesso necessario per riaprire il suo Star Vegas Resort & Club a Poipet, chiuso dal 31 marzo. Per riaprire, i casinò in Cambogia devono ottenere l’approvazione del Ministero della Salute locale (MOH) e attuare alcune misure preventive contro il COVID-19