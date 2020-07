Cambio look per il sito ADMIRALYes.it

Immediatezza e semplicità: la nuova veste grafica del sito ADMIRALYes.it vanta un’interfaccia con l’utente molto diretta e intuitiva; un cambio di look disponibile per i clienti proprio da oggi, in cui completezza, eleganza e il consueto grande impegno verso l’innovazione, sono il giusto mix verso un’offerta di gioco come sempre completa e di facile uso.

Tutte le proposte di gioco di ADMIRAL Sport, il concessionario di gioco del Gruppo NOVOMATIC Italia, sono quindi accessibili con pochissimi click e sono accompagnate da un’ottimizzazione per mobile molto efficace, per andare incontro alle esigenze di fruibilità di tutti gli utenti.

Il nuovo sito raccoglie un’offerta diventata nel tempo sempre più ampia: oltre alle Slot NOVOMATIC, Capecod e Netent, ADMIRALYes.it mette infatti a disposizione i giochi da Casinò e il Casinò Live, oltre ovviamente alle Scommesse Sportive, i Virtual Games, l’Ippica, il Poker, il Bingo e le Lotterie (Lotto, Gratta&Vinci).

Anche nella nuova veste grafica del portale per il gioco online, il concessionario ADMIRAL Sport raccoglie ed esprime l’attenzione alla sicurezza e alla trasparenza che, accompagnate all’affidabilità tecnologica, garantiscono ai propri utenti un’offerta di gioco sicura e responsabile.

PressGiochi