Cambogia: approvata la nuova legge antiriciclaggio, nuovi ruoli per i casinò

La Cambogia ha approvato un nuovo regolamento su antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo che convolge nel processo di segnalazione anche i casinò.



I casinò sono un tipo di entità come le banche, società di investimento, servizi di trasferimento di denaro, agenti immobiliari, che da oggi in avanti sono tenute a segnalare le transazioni in contanti per gli importi contrassegnati dall’Unità di informazione finanziaria cambogiana e a conservare le informazioni pertinenti sui propri clienti.

Il mancato rispetto di questo regolamento comporta sanzioni, tra cui multe e revoca della licenza.

I reati legati al riciclaggio di denaro in Cambogia ora comportano una pena detentiva di 5 anni, che può essere aumentata a 20 anni se viene dimostrato che le transazioni erano destinate a finanziare attività terroristiche.

Per quanto riguarda le case da gioco, gli abitanti locali non sono autorizzati a giocare d’azzardo in Cambogia, e nessuna nuova licenza di casinò verrà rilasciata entro 200 km dalla capitale per il resto del 2020. NagaCorp, il principale operatore di casinò nel paese, questa settimana ha riaperto l’area delle macchine da gioco e i tavoli VIP dopo il blocco di Covid-19.

PressGiochi