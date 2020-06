Calvi (GLSM): “Insieme a Sporting Solutions per scommesse trasparenti e socialmente responsabili”

La Global Lottery Monitoring System (GLMS) ha annunciato oggi che il principale fornitore di lotterie sportive Sporting Solutions ha aderito a GLMS come membro associato, diventando il primo fornitore di scommesse sportive dedicato a farlo.

Sporting Solutions fa parte di FDJ Gaming Solutions, una società FDJ. E’ fornitore e leader di mercato premium per l’offerta di quote, la competenza nel trading e i servizi di gestione del rischio. Oggi, Sporting Solutions collabora con molti dei principali operatori di scommesse sportive di livello 1 e lotteria nel Regno Unito e a livello internazionale.

L’adesione associata a GLMS supporterà lo sviluppo continuo di servizi di negoziazione quantitativa altamente avanzati di Sporting Solutions, progettati per offrire un’esperienza di gioco superiore, migliorare la visibilità sul trading e le operazioni di scommesse sportive e ottimizzare i ritorni dei partner sfruttando tecniche economiche avanzate dai mercati finanziari.

Commentando questo sviluppo, il presidente GLMS, Ludovico Calvi, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Sporting Solutions all’interno della famiglia GLMS. Sono un complemento perfetto delle capacità di monitoraggio e intelligence GLMS globali con la loro storia nei servizi di pricing, trading e gestione dei rischi. Siamo lieti che Sporting Solutions, aderendo al Codice di condotta GLMS e alla sua visione e missione, abbia dimostrato un chiaro impegno a promuovere operazioni di scommesse trasparenti e socialmente responsabili, in linea con i più alti standard di integrità delle scommesse sportive. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Sporting Solutions con l’obiettivo di proteggere i nostri valori fondamentali e fungere da scudo contro la corruzione sportiva globale”.



Edward Peace, amministratore delegato di Sporting Solutions, ha aggiunto: “Siamo davvero entusiasti di entrare a far parte di GLMS. Le nostre partnership in tutto il WLA sono fondate sui più alti standard di fiducia, integrità ed eccellenza operativa – questa pietra miliare dimostra ulteriormente la cultura e i valori che condividiamo con il settore della lotteria. Il lodevole lavoro di GLMS per proteggere l’integrità delle scommesse sportive e educare il settore è inestimabile. Siamo molto orgogliosi di unirci alla crescente famiglia GLMS e rafforzare il nostro impegno a mantenere i più alti standard di integrità delle scommesse sportive”.

Come membro associato GLMS, Sporting Solutions sarà collegata all’identità visiva GLMS e alle operazioni generali. Riceverà un riepilogo degli avvisi globali GLMS e avrà accesso agli strumenti di istruzione e prevenzione, nonché alla rete di informazione GLMS globale. Sporting Solutions beneficerà inoltre di opportunità di sponsorizzazione e comunicazione durante gli eventi GLMS e parteciperà attivamente ai principali gruppi di lavoro di GLMS, portando con sé una comprensione dettagliata delle sfide e delle opportunità che devono affrontare gli sportsbook della lotteria oggi.

Sporting Solutions è la quinta azienda ad aver aderito al programma associativo della famiglia GLMS.

PressGiochi