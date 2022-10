Calvi (GLMS): “Necessaria cooperazione multi-stakeholder per avere successo nella lotta contro la corruzione sportiva”

È ampiamente riconosciuto che le partite truccate sono una delle maggiori minacce all’integrità dello sport, che colpisce i settori dello sport e delle scommesse sportive.

Intervenendo al recente vertice SBC in Nord America, il presidente di GLMS Ludovico Calvi si è unito al panel che stava esaminando l’integrità dello sport e come costruire un nuovo ecosistema di integrità. Ha ribadito che una cooperazione globale multi-stakeholder che coinvolga diverse parti interessate chiave a livello nazionale e internazionale è vitale per avere successo nella lotta contro la corruzione sportiva.

La giuria ha convenuto che la maggior parte degli eventi che attirano scommesse sospette erano di livello inferiore, come il tennis e il calcio di leghe minori, e che rimuoverli dai libri degli operatori di scommesse legali non era necessariamente la risposta. Su questo punto Calvi ha sottolineato che l’educazione e la prevenzione sono la soluzione.

Monitoraggio e condivisione dei dati – – La manipolazione delle competizioni sportive è complessa, spesso transnazionale e può avere conseguenze di vasta portata.

– GLMS lavora con molti partner in tutto il mondo, che sono tutti coinvolti nello sforzo unito per mantenere l’integrità sportiva e fermare la manipolazione delle competizioni sportive. Le sue tre attività principali riguardano:

– Programmi di educazione e prevenzione – organizzazione di laboratori, sessioni di formazione e progetti di educazione sportiva, insieme alle forze dell’ordine (Integriball, IntegriSport). Collaborazione per la definizione delle politiche con organizzazioni intergovernative e sportive.

– Monitoraggio, rilevamento, analisi – competizioni sportive; scambio di informazioni con i membri, che possono essere utilizzate in procedimenti legali per partite truccate.

– Stakeholder e policy making – partecipa all’elaborazione di standard normativi, guide e condivide dati e informazioni in occasione di tornei chiave e con tutte le parti interessate nell’ecosistema sportivo.

Diversi stakeholder che fanno parte dello sforzo unito per fermare le partite truccate sono gli atleti, le squadre, gli allenatori e gli allenatori, le leghe sportive, le organizzazioni nazionali e internazionali, gli operatori di scommesse sportive, le autorità di regolamentazione, le forze dell’ordine e i rappresentanti legali.

Questo grande sforzo richiede un’adeguata infrastruttura legale e quadri stabiliti per consentire la raccolta, l’analisi e la condivisione tempestiva di dati e informazioni; persone con la formazione per gestire i dati, nonché condurre indagini e perseguire gli autori.

Oltre a questo processo, nei diversi mercati si tengono regolarmente corsi di sensibilizzazione e rafforzamento delle capacità e sessioni informative, che prendono in considerazione le leggi nazionali e altri aspetti specifici di ciascun paese. Questi mirano in primo luogo a prevenire la manipolazione delle competizioni sportive e a preparare tutte le parti interessate, in modo che sappiano come procedere se avvisate di attività sospette.

Uno di questi esempi è il programma UEFA Academy Fight the Fix, iniziato questo settembre che offre una conoscenza approfondita della manipolazione delle competizioni sportive e fornisce gli ultimi sviluppi e strumenti di monitoraggio. I partecipanti trarranno vantaggio dall’esperienza di esperti del settore mentre attraversano le condizioni e le procedure di indagine e azione penale, dalla A alla Z. L’approccio pratico coinvolge piccoli gruppi che lavorano su un caso fittizio di partite truccate durante tutto il corso.

