Calvi (GLMS): “Sempre vigili e attenti contro le manipolazioni sportive”

“GLMS nel mese di marzo ha preso parte a numerosi eventi virtuali, discutendo di come le lotterie stiano uscendo dalla pandemia al webinar sulle scommesse sportive EL / WLA, nonché delle scommesse sportive illegali e di integrità al webinar della WLA realizzato dal suo Comitato di scommesse e lotterie illegali.

Mi congratulo- ha scritto Ludovico Calvi presidente della GLMS – per la conclusione positiva del nostro primo progetto partner, Integrisport ERASMUS +, coordinato dalla Fondazione CSCF per l’integrità dello sport, che non solo ha formato le forze dell’ordine e la magistratura di 7 Paesi su come affrontare le manipolazioni sportive, ma ha anche migliorato con successo la loro fiducia negli stakeholder delle scommesse, coinvolgendo attivamente GLMS così come i nostri membri.

Come negli ultimi mesi, il nostro team operativo continua a monitorare le competizioni sportive, analizzando instancabilmente modelli di scambi sospetti e segnalando casi ai nostri partner e membri mentre ci si prepara per un intenso periodo primaverile”.

PressGiochi