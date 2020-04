Calvi (GLMS): “Dopo il Covid19 il mercato cambierà, dobbiamo progettare nuovi modi di fornire servizi e soluzioni di gioco”

“Siamo un’organizzazione no profit per l’integrità sportiva. Siamo orgogliosi di gestire programmi di educazione e prevenzione per l’integrità. Pensiamo fortemente a promuovere una cultura della responsabilità sociale e interagiamo spesso con i regolatori. Forniamo servizi di intelligence di monitoraggio in modo da coprire modelli di scommesse sospette e tutti i possibili mercati. Ma ci concentriamo anche sull’istruzione. Abbiamo un codice di condotta lungimirante basato sulla Convenzione di Macolin e utilizziamo la nostra rete per condividere le migliori pratiche con partner e membri. Forniamo anche informazioni su modelli di scommesse sospette e casi di partite truccate. “

Lo ha dichiarato al SBC Digital Summit Ludovico Calvi, presidente del Global Lottery Monitoring System (GLMS) che ha analizzato gli ostacoli causati dalla crisi sanitaria in corso e le azioni intraprese dalle lotterie in queste settimane.

Calvi ha toccato le azioni intraprese da GLMS durante il periodo COVID-19: “Durante questo focolaio, siamo stati vicini a tutti i membri e stiamo cercando di ispirare azioni efficaci “. “Ci siamo concentrati sui dipendenti e sulla sicurezza delle persone. Fornire rassicurazioni e definire comunicazioni efficaci con i dipendenti è stato un altro elemento chiave. C’è stata molta confusione con il virus, quindi piani chiari, trasparenza e comunicazione sono ciò che era ed è necessario”.

“Abbiamo cercato di ridistribuire le risorse dalle operazioni terrestri a quelle digitali”. “Le aziende hanno avuto bisogno di rivedere i costi”, ho aggiunto. “Se parliamo di operatori di scommesse sportive, ci sono stati zero sport che creano un problema in termini di profitti e perdite. Devono essere quindi messe in atto misure di costo significative, assistito a licenziamenti, riduzioni salariali e riduzioni dei turni che sono state tutte messe in atto per preservare il flusso di cassa e la redditività al fine di garantire la sopravvivenza delle aziende. Inoltre, l’aiuto fiscale e finanziario dei governi e le valutazioni dei livelli di ammissibilità sono stati fondamentali per creare opportunità e riserve finanziarie per continuare a operare e predisporre piani di risanamento”.

“Nella pianificazione post-Covid, ciò che vediamo è che le persone torneranno al centro: le risorse umane e le competenze sono fondamentali. Questo è importante. Dobbiamo impegnare le nostre risorse umane e garantire che il merito e le competenze siano valutate come meritano perché possono fare la differenza. Riteniamo inoltre che prevarranno le organizzazioni di gioco finanziariamente valide. Supereranno la crisi e potranno essere in grado di cogliere le opportunità a breve e medio termine che arriveranno dopo il Covid.

Anche il mercato cambierà, il che significa che dovrà evolversi. Dobbiamo progettare il modo in cui forniamo i nostri servizi e soluzioni di gioco, dobbiamo essere scalabili e assicurarci che chiunque stia ricevendo i nostri dati / contenuti apprezzi le differenze e le innovazioni dei metodi di consegna.

“Cambieremo la cultura – ha concluso Calvi -. Dobbiamo basarci sull’innovazione e cambiare la personalità dell’azienda in merito all’assunzione di rischi e alla cooperazione interfunzionale”.

PressGiochi