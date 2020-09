Caltanissetta. Sconto del 40% a bar e tabaccherie che dismettono slot machine o dispositivi simili

La Giunta municipale di Caltanissetta ha approvato la bozza di regolamento per il pagamento della Tari che orà passerà al Consiglio comunale per la definitva approvazione. Il Sindaco Roberto Gambino ha spiegato: “Dal prossimo anno saranno previste agevolazioni pure per le famiglie che hanno figli fuori sede per motivi di studio e che risulteranno assenti per un periodo superiore a 183 giorni: costoro non verranno tenuti in conto nel calcolo della parte variabile della tariffa, a condizione che venga presentata una dichiarazione corredata dal contratto di affitto registrato, dalla ricevuta del pagamento delle tasse universitarie, o eventuali altre ricevute di pagamento”.

Allo scopo di scoraggiare il gioco d’azzardo, tutti i bar e tabaccherie che dismetteranno slot machine o dispositivi simili verrà applicata per due anni la riduzione del 40% della parte variabile della tariffa.

