Calosci (NOVOMATIC Italia): “Per noi la sostenibilità non è un concetto astratto, è il principio che orienta ogni scelta”

La sostenibilità rappresenta uno dei pilastri della strategia di NOVOMATIC Italia, che la interpreta come un elemento centrale per coniugare crescita, innovazione e responsabilità sociale. Attraverso il proprio percorso ESG, l’azienda promuove un modello di sviluppo orientato al gioco responsabile, al dialogo con gli stakeholder e al sostegno delle comunità locali.

Ne ha parlato Marco Calosci, Corporate Responsibility Supervisor di NOVOMATIC Italia che ha illustrato la visione del Gruppo sui temi della sostenibilità, raccontando le iniziative messe in campo per favorire una cultura del gioco consapevole e contribuire a un impatto positivo e duraturo sul territorio.

Come entra la sostenibilità nel modo in cui NOVOMATIC Italia vive il proprio ruolo nel settore e nella società?

“Per NOVOMATIC Italia, la sostenibilità non è un concetto astratto ma un principio che orienta ogni scelta quotidiana. Operare in modo sostenibile nel nostro settore significa prima di tutto assumersi una responsabilità ampia verso il mercato, le persone e i territori in cui siamo presenti. Il nostro ruolo di leader nell’industria del gioco ci impone il dovere di contribuire ad uno sviluppo equilibrato che tenga insieme innovazione tecnologica, tutela delle persone e rispetto del consumatore. Questo si traduce nella promozione di una cultura del gioco consapevole e del dialogo costante con i nostri stakeholder: istituzioni, partner e comunità locali. In questo senso, la sostenibilità è una chiave per interpretare il nostro impatto nel lungo periodo, creare valore non solo economico ma anche sociale e reputazionale, costruendo fiducia attraverso trasparenza, legalità ed attenzione alle esigenze del contesto in cui operiamo”.

Quali sono i progetti che raccontano l’impegno del Gruppo per una cultura del gioco responsabile e un impatto positivo sul territorio?

“Il nostro impegno sul gioco responsabile e sul territorio si articola su più livelli perché crediamo che il cambiamento passi per azioni concrete e continuative. Da un lato investiamo molto nella formazione degli operatori, della rete e dei nostri collaboratori affinché questi siano sempre preparati a riconoscere comportamenti a rischio e a promuovere un approccio consapevole del gioco. Dall’altro lato lavoriamo su soluzioni che mettano la persona al centro offrendo strumenti di prevenzione e messaggi chiari in tema di responsabilità. Accanto a questo, il legame con i territori è fondamentale. Sosteniamo iniziative locali, collaboriamo con enti ed associazioni e partecipiamo attivamente alla vita delle comunità in cui operiamo.

Sono progetti diversi, ma uniti da una stessa visione: generare un impatto sociale positivo e misurabile, contribuendo ad un ecosistema del gioco legale sempre più responsabile, trasparente e vicino alle esigenze sociali”.

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