Calciomercato. Messi saluta il PSG, Barcellona aspetta il figlio prodigo. La Pulce nuovamente idolo del Camp Nou a 2,25 su Sisal.it

Parigi saluta Leo Messi. La Pulce, dopo due stagioni condite da 32 gol e 35 assist finora, sabato giocherà, secondo le parole del tecnico Galtier, l’ultima partita con la maglia del PSG in attesa di decidere il suo futuro. Un futuro che sa molto di passato perché, secondo gli esperti Sisal, Leo Messi che torna ad indossa la maglia del Barcellona, probabilmente la numero 10 oggi sulle spalle di Ansu Fati, si gioca a 2,25. Le parole dell’allenatore parigino scuotono ovviamente il mercato anche se il presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi proverà un ultimo affondo verso il fuoriclasse argentino: la permanenza all’ombra della Torre Eiffel di Messi è in quota a 6,00.

Dopo tanti anni in Europa, la Pulce potrebbe anche pensare di tornare nella sua terra d’origine, l’Argentina, per giocare nuovamente con la maglia del Newell’s Old Boys, lasciata nell’ottobre del 1999 per volare in Spagna. Messi con la maglia Rojinegro è offerto a 7,50. Stessa quota per vedere il fenomeno di Rosario attraversa l’oceano ma in direzione Major League Soccer.

Il resto delle squadre interessate a Messi partono tutte nelle retrovie: il Chelsea è dato a 33; il Manchester City del suo vecchio amico Guardiola a 50 mentre la Pulce che diventa un Red Devil del Manchester United pagherebbe 75 volte la posta. E le formazioni italiane? La “più vicina”, a quota 100, è il Napoli dove il filo conduttore con Diego Armando Maradona appare immediato tanto che, forse, solo per Messi verrebbe ritirata fuori la maglia azzurra numero 10. Inter, Juventus e Milan, tutte offerte a 300, difficilmente vedranno il trequartista argentino il prossimo anno tra le

loro fila.

PressGiochi