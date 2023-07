Calciomercato. La Saudi Pro League, dopo Milinkovic, vuole Immobile: il capitano della Lazio nel campionato arabo a 2,75 su Sisal.it

Nessuna ammissione ma neanche nessuna smentita. In casa Lazio, nel ritiro di Auronzo, tiene banco il mercato in entrata, Sarri attende rinforzi per la Champions, ma anche in uscita. Perso

Nessuna ammissione ma neanche nessuna smentita. In casa Lazio, nel ritiro di Auronzo, tiene banco il mercato in entrata, Sarri attende rinforzi per la Champions, ma anche in uscita. Perso Sergej Milinkovic-Savic, volato all’Al-Hilal, la lega saudita ora punta il pezzo più pregiato in casa biancoceleste: Ciro Immobile. Il capitano ha un contratto fino al 2026 ed è legatissimo all’ambiente capitolino dove, in sette anni, ha scritto pagine memorabili. Ma, a 33 anni, Immobile potrebbe essere tentato, come altri grandi campioni tipo Cristiano Ronaldo o Benzema, a volare nella Saudi Pro League visto che sarebbe pronto un contratto per lui di 20 milioni a stagione per 3 anni. Gli esperti Sisal ritengono che l’ipotesi saudita, offerta a 2,75, rimanga sempre secondaria alle ragioni di cuore visto che la Lazio resta la prima scelta vista la quota di 1,44.

Probabilmente solo un offerta fuori dal mercato, anche per la formazione del Presidente Lotito, potrebbe portare la Lazio a privarsi, dopo il Sergente, anche del suo Capitano. Immobile, nonostante i grandi apprezzamenti anche di altre società italiane, prime fra tutte l’Inter con Inzaghi che farebbe carte false per riabbracciare il suo vecchio capitano, difficilmente accetterebbe di indossare un’altra maglia in Serie A: i nerazzurri, che completano il podio delle interessate al bomber della Nazionale, sono dati a 16 mentre la Juventus, la squadra dove l’attaccante è cresciuto, si gioca a 20.

PressGiochi