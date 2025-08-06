Calciomercato. La Roma a caccia di un nuovo numero 9

C’è fermento in casa Roma, dalla tournée in Inghilterra Gasperini traccia la rotta e fa capire che ci saranno cambiamenti, specie in attacco.

Sembra infatti ormai certa la partenza di Artem Dovbyk che, nonostante il buon bottino di gol, non ha convinto il nuovo mister. La missione ora è trovare un nuovo numero 9 e, per gli esperti di Sisal, il primo nome sul taccuino dei giallorossi è quello di Nikola Krstovic del Lecce, reduce da un’annata convincente conclusa con 11 reti. Il montenegrino era stato già seguito dall’Atalanta lo scorso anno, prima di puntare su Retegui, segno che rappresenta il profilo ideale per il gioco del neo mister giallorosso: l’ipotesi di vederlo alla Roma è a 3,00. Un’altra strada porta verso Gianluca Scamacca dell’Atalanta, che proprio Gasperini ha saputo valorizzare al meglio, è stato infatti tra i protagonisti della cavalcata della Dea in Europa League. Per Scamacca, poi, si tratterebbe di un

ritorno a casa dopo gli anni nelle giovanili romaniste, oltre alla suggestione di indossare la maglia della squadra di cui è tifoso. Per gli esperti di Sisal, vederlo indossare la maglia romanista è un’opzione a 4,00.

PressGiochi