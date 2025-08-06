Newsletter

07 Agosto 2025 - 01:50

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Calciomercato. La Roma a caccia di un nuovo numero 9

Su Sisal.it Krstovic in pole, a 3,00, ma c’è anche l’ipotesi Scamacca

06 Agosto 2025

Share the post "Calciomercato. La Roma a caccia di un nuovo numero 9"

Print Friendly, PDF & Email

C’è fermento in casa Roma, dalla tournée in Inghilterra Gasperini traccia la rotta e fa capire che ci saranno cambiamenti, specie in attacco.

Sembra infatti ormai certa la partenza di Artem Dovbyk che, nonostante il buon bottino di gol, non ha convinto il nuovo mister. La missione ora è trovare un nuovo numero 9 e, per gli esperti di Sisal, il primo nome sul taccuino dei giallorossi è quello di Nikola Krstovic del Lecce, reduce da un’annata convincente conclusa con 11 reti. Il montenegrino era stato già seguito dall’Atalanta lo scorso anno, prima di puntare su Retegui, segno che rappresenta il profilo ideale per il gioco del neo mister giallorosso: l’ipotesi di vederlo alla Roma è a 3,00. Un’altra strada porta verso Gianluca Scamacca dell’Atalanta, che proprio Gasperini ha saputo valorizzare al meglio, è stato infatti tra i protagonisti della cavalcata della Dea in Europa League. Per Scamacca, poi, si tratterebbe di un

ritorno a casa dopo gli anni nelle giovanili romaniste, oltre alla suggestione di indossare la maglia della squadra di cui è tifoso. Per gli esperti di Sisal, vederlo indossare la maglia romanista è un’opzione a 4,00.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

IGT presenta innovazioni nei sistemi di gioco all’Australasian Gaming Expo 2025

Sardegna: la Regione approva nuovi fondi per sostenere l’ippica

Il dl grandi eventi sportivi diventa legge: su scommesse sportive rafforzato il ruolo del Coni

Calciomercato. Il Napoli irrompe su Lookman, a 3,00 su Sisal.it

Bilancio 2025, giochi e scommesse in crescita: +585 milioni di euro per l’erario

Starcasinò si rafforza con l’ingresso del provider Bgaming

ADM pubblica la bozza dei nuovi protocolli di comunicazione per i concessionari del gioco a distanza

10&Lotto, centrata a Milano vincita da 100mila euro

Superenalotto: realizzate a Bitonto (Ba), Angri (Sa) e Roccastrada (Gr) vincite da 55mila€ ciascuna

Calciomercato. La Roma a caccia di un nuovo numero 9

Kenia: perché un 18enne può andare in guerra ma non giocare?

Macao: via i casino, arriva il mercato

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy