07 Agosto 2025 - 08:14

Calciomercato. Il Napoli irrompe su Lookman, a 3,00 su Sisal.it

Tra le opzioni per l’esterno anche Grealish, Chiesa e Orsolini

06 Agosto 2025

Il Napoli è alla ricerca di un esterno offensivo, tassello mancante nel mosaico di Conte dopo la partenza di Kvaratskhelia, per completare il reparto attaccanti. Anche i Campioni d’Italia hanno nel mirino Ademola Lookman, il nigeriano dell’Atalanta grande protagonista di questo calciomercato. L’Inter resta in vantaggio, ma i partenopei potrebbero inserirsi nella trattativa e portare il giocatore

in maglia azzurra, ipotesi che gli esperti di Sisal quotano a 3,00. Se però l’affare non dovesse andare in porto, la lista delle alternative è lunga e ricca di nomi di spicco.

Su tutti, quello di Jack Grealish, il fantasista inglese fuori dai piani del Manchester City, che al Napoli ritroverebbe il suo ex compagno proprio ai Citizens con cui ha vinto la Champions League, Kevin De Bruyne. L’arrivo dell’inglese nella rosa di Conte è un’ipotesi a 4,50.

Più percorribile – visto lo stipendio meno oneroso – la strada che porta a Federico Chiesa, che farebbe il suo ritorno in Serie A dopo un anno di Premier, dove ha collezionato appena 6 presenze. L’idea stuzzica Chiesa, che cerca il modo di rilanciarsi anche per rientrare nel giro della Nazionale, l’eventualità che l’affare vada in porto è a 3,00. Un altro nome attorno a cui ruota l’interesse del Ds partenopeo Manna è quello di Riccardo Orsolini del Bologna, 12 gol all’attivo in stagione. L’ala

destra rossoblù è molto apprezzata da Conte, tanto che già da marzo sembra ci siano stati contatti esplorativi tra l’entourage del calciatore e il club azzurro. Il suo arrivo ai piedi del Vesuvio sembra però più difficile, dato a quota 5,00.

PressGiochi

