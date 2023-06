Calciomercato – Frattesi, Inter in pole per il gioiellino azzurro ma la Roma, a 3,00 su Sisal.it, sogna di riportarlo a Trigoria

Davide Frattesi, attualmente impegnato con l’Italia nelle Final Four di Nations League, è uno dei nomi più gettonati e richiesti dai top club italiani ed europei. Lo scorso anno il Sassuolo riuscì a trattenere il centrocampista ma, difficilmente, nel corso di questa sessione di calciomercato la società emiliana respingerà l’assalto delle dirette concorrenti sebbene la sua permanenza in

neroverde si giochi a 3,50. Gli esperti Sisal, al momento, vedono l’Inter in pole per assicurarsi le prestazioni di Frattesi vista la quota di 2,25. Inzaghi lo andrebbe a inserire nel suo centrocampo a cinque, dove ritroverebbe il suo amico Barella, sia per ringiovanire l’organico sia in caso di partenza di uno dei titolari.

Ma alle spalle della formazione nerazzurra scalpita la Roma che ha visto crescere il ragazzo di Fidene nelle sue giovanili prima di cederlo proprio al Sassuolo nell’estate 2017. Frattesi è il prototipo di giocatore che manca a Mourinho in mezzo al campo: riportarlo a Trigoria, impresa offerta a 3,00, non è semplice visti i paletti che la Roma ha sul mercato. Bisogna però ricordare che i giallorossi hanno una percentuale sulla rivendita del 30% quindi, qualora fossero loro ad acquistare Frattesi, usufruirebbero di uno sconto importante.

Appaiata in quota alla Roma c’è anche la Juventus la quale dovrà compiere, in estate, una rivoluzione che coinvolgerà tutte le zone del campo. Allegri farebbe carte false per avere Frattesi, visto il destino incerto di Rabiot e le condizioni fisiche, ancora tutte da valutare, di Paul Pogba. Partono lontane le altre big del campionato italiano: il Milan, dato a 7,50, sembra più indietro visto il modulo a due, a centrocampo, utilizzato da Pioli; Frattesi sarebbe perfetto nella mediana della Lazio disegnata da Maurizio Sarri, che dal Sassuolo vorrebbe anche Domenico Berardi, ma vederlo in biancoceleste pagherebbe 16 volte la posta. In coda a questo elenco di top club ci sono i campioni d’Italia del Napoli, offerti a 20, che forse, vista la macchina perfetta costruita da Luciano Spalletti, non potrebbero garantire a Frattesi quel ruolo da titolare inamovibile che il ragazzo sogna.

