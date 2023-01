Calciomercato: De Paul, nostalgia italiana, il ritorno non è impossibile

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Sebbene in questo caso il giro non sia stato immenso, Rodrigo De Paul ha salutato l’Italia nel luglio del 2021, il grande amore dell’argentino per il nostro campionato è rimasto immutato. Così, dopo il Mondiale vinto da protagonista con l’Albiceleste, l’ex numero 10 dell’Udinese è tornato nel mirino delle big non solo della Serie A ma anche di tutta Europa. Certo portarlo via all’Atletico Madrid sarà tutt’altro che semplice ma il calciomercato, spesso, ha riservato non poche sorprese. Gli esperti Sisal ritengono i Colchoneros, forti di un contratto fino al 2026, ancora i grandissimi favoriti per gustarsi le prestazioni del ventottenne di Sarandì vista la quota di 2,50.

La formazione del Cholo Simeone però deve prestare molta attenzione soprattutto alla Juventus che, in questo ultimo periodo, sembra avere un occhio di riguardo verso i giocatori argentini. Di Maria e Paredes già in rosa, Mac Allister e ora De Paul nel mirino: i torinesi vorrebbero fare a Vinovo una vera e propria colonia campione del mondo. De Paul che si veste nuovamente di bianconero, ma stavolta targato Juventus, si gioca a 6,00.

Come detto però anche in Francia e, soprattutto, in Inghilterra si sono accorti del grandissimo torneo disputato dal centrocampista sudamericano. Così se il solito PSG ci sta pensando seriamente, come si percepisce dalla quota di 7,50, sia il Tottenham che il Newcastle, ormai sempre nel centro di trattative per top player, sognano di aumentare il proprio tasso tecnico grazie a De Paul. L’approdo agli Spurs o ai Magpies pagherebbe 9 volte la posta.

La Juventus non è la sola a prendere informazioni sull’ex Udinese. Sia l’Inter che il Milan farebbero carte false per assicurarsi un giocatore che ha dimostrato di poter ricoprire, in maniera eccelsa, tutti i ruoli del centrocampo. L’arrivo di De Paul a San Siro, sponda interista o milanista, si gioca a 9,00.

PressGiochi