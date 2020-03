Calcio, Lega e FIGC pensano al Totocalcio 2.0 per risanare l’economia calcistica

I danni provocati dalla crisi del Coronavirus sono ingenti, Lega e FIGC stanno già pensando a come poter affrontare la crisi che arriverà quando torneremo alla vita normale e una delle soluzioni sembra essere quella di annullare il Decreto Dignità.

Il decreto vieta ogni tipo di sponsorizzazione e pubblicità di società di scommesse per lo sport che inneggia all’azzardo, portando perdite ai club che si aggirano intorno ai 100 milioni di euro. Inoltre, Lega e Figc hanno in mente di purificare l’immagine delle scommesse sportive, una delle opzioni considerate è quella di creare una nuova schedina che però destini tutto il ricavato al calcio e non allo Stato, il Totocalcio. Se si guarda al 2018 sono stati spesi ben 9,1 miliardi per scommesse sportive, soldi che alle casse statali sono valse ben 211 milioni di euro. Queste cifre aiuterebbero senz’altro la ripresa del nostro tanto amato “calcio”.

