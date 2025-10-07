Calcio: Assoutenti denuncia violazione palese del Decreto Dignità durante la partita Juventus–Milan e chiede l’intervento immediato dell’Agcom

Durante il big match di Serie A Juventus–Milan, l’evento calcistico più seguito d’Italia con oltre 1,9 milioni di spettatori, è andato in onda tra il primo e il secondo tempo

Durante il big match di Serie A Juventus–Milan, l’evento calcistico più seguito d’Italia con oltre 1,9 milioni di spettatori, è andato in onda tra il primo e il secondo tempo un contenuto realizzato da Oddschecker che illustrava le quote sportive dei principali siti di scommesse.

La trasmissione di tali contenuti – denuncia Assoutenti – costituisce una palese violazione del cosiddetto “Decreto Dignità”, che vieta in modo assoluto qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta al gioco d’azzardo e alle scommesse.

“Siamo di fronte a una violazione evidente e inaccettabile, avvenuta durante uno degli eventi sportivi più seguiti nel nostro Paese – afferma il presidente Gabriele Melluso – Non serve alcuna ulteriore istruttoria: la violazione è chiara, pubblica e documentata dalle immagini trasmesse durante l’incontro. Chiediamo quindi all’Agcom un intervento immediato e sanzioni esemplari nei confronti dei responsabili, a tutela dei consumatori e nel rispetto della legge.”

Assoutenti sottolinea che non si tratta di un caso isolato: episodi simili si verificano anche in altri sport, non solo nel calcio ma anche nel tennis e in numerose discipline, attraverso forme di comunicazione mascherata che aggirano il divieto di pubblicità al gioco d’azzardo previsto dalla normativa.

“È inaccettabile che l’evento sportivo più seguito d’Italia diventi veicolo di messaggi che normalizzano il gioco e le scommesse – prosegue Melluso – La diffusione di tali contenuti, soprattutto in un contesto di grande seguito popolare e giovanile, rappresenta un rischio gravissimo per la collettività. Le campagne e le pubblicità ‘a sostegno del gioco responsabile’ sono solo un pannicello caldo, del tutto inefficace rispetto ai danni concreti che queste pratiche possono provocare sulla popolazione, in particolare sui giovani, i più esposti ai rischi di dipendenza e condizionamento”.

Assoutenti ribadisce il proprio impegno nel vigilare affinché vengano rispettate le norme poste a tutela dei cittadini e nel promuovere un’informazione sportiva sana, libera da qualsiasi legame con il mondo delle scommesse e del gioco d’azzardo.

