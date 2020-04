Calabria. Tallini propone una proroga all’entrata in vigore della legge sulle distanze al gioco

Spostare in avanti le lancette dell’orologio per l’entrata in vigore delle distanze da applicare agli operatori del gioco pubblico.

C’è anche questa proposta fra quelle inserite in una proposta di legge, firmata dal presidente del Consiglio regionale Mimmo Tallini, di “manutenzione normativa” di alcune leggi regionali della Regione Calabria. Il provvedimento contiene interventi di varia natura, fra cui punta a modificare la legge urbanistica regionale o il servizio di rifiuti, mira a non lasciare scoperto nessun consigliere regionale del vitalizio, della reversibilità e del trattamento di fine mandato.

Il provvedimento “manutentivo”, tra le altre cose, agisce sulla legge che prevede “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”, in particolare per quanto attiene l’articolo 16, quello che predispone gli “Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico”. Per quanto riguarda questa norma, slittano da 24 a 48 mesi i termini per gli operatori che gestiscono macchinette per il gioco elettronico relativi all’adeguamento delle distanze di tolleranza.

