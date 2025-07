Calabria, operazione contro il gioco illegale: 76 apparecchi sequestrati e sanzioni per oltre 3.8 milioni di euro

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Calabria, con il supporto dell’Ufficio Antifrode regionale e con la collaborazione della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno condotto un’operazione volta la contrasto del gioco illegale nelle provincie di Reggio Calabria e Vibo Valentia, nell’ambito delle attività di controllo svolte da Co.PRe.G.I. (Comitato per Prevenzione e Repressione del Gioco Illegale, la Sicurezza del Gioco e la Tutela dei minori).

I controlli – effettuati in 51 esercizi commerciali distribuiti sul territorio delle due provincie calabre – hanno condotto al sequestro di 76 apparecchi da intrattenimento irregolari. Inoltre, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria quattro persone per esercizio abusivo di attività di scommessa, in violazione della legge n. 401 del 1989, e per frode informatica.

Molte delle apparecchiature sequestrate dalla forze dell’ordine sono risultate alterate in quanto presentavano una seconda scheda (la scheda clone) che, aggirando quella regolarmente autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, permetteva di non inoltrare i dati o di inoltrare solo dati parziali al sistema telematico di ADM. Come risultato, si sono create della gravi problematiche in termini di evasione fiscale e assenza di tutela dei giocatori.

Gli uffici territoriali provvederanno al recupero dell’imposta evasa ed erogheranno sanzioni amministrative che in questi casi, come stabilisce la normativa vigente, vanno dai 5.000 ai 50.000 euro per ciascun apparecchio rinvenuto. La cifra complessiva supera i 3.8 milioni di euro. Sarà inoltre predisposta la chiusura da trenta a sessanta giorni dei locali dove sono stati rinvenuti gli apparecchi abusivi.

Nel corso dell’operazione, è stata inoltre scoperta la presenza di un punto scommesse attivo per un un concessionario estero, privo delle dovute autorizzazioni per operare in Italia.

