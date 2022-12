Calabria: oggi in aula le modifiche alla legge sul gioco per l’approvazione finale

Tornerà in aula oggi, alle 14,30 il pdl n. 107 presso il Consiglio regionale della Calabria per essere approvata in via definitiva. La proposta a firma del presidente Francesco Mancuso

Come abbiamo anticipato in questi giorni, la Regione ha rinunciato ad intervenire sulla previsione del distanziometro ai luoghi sensibili per ridurne la portata e limitarne i luoghi. Nelle modifiche apportate dalla Commissione affari istituzionali, si elimina l’applicazione della norma anche sui giochi di puro intrattenimento comma 7. Si modifica la previsione relativa al limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere, stabilendo la chiusura dalle 24,00 alle 9,00 per le attività di gioco e si annulla la retroattività della legge.

Oggi il Consiglio, al punto 9 dell’ordine del giorno dovrà approvare in via definitiva la proposta di legge.

