Calabria. Il Consiglio torna a discutere la legge su gioco d’azzardo il 12 dicembre

Potrebbero essere due, se non addirittura tre, le sedute di Consiglio regionale da qui alla fine dell’anno. Il 12 dicembre la prima riunione dell’Assemblea che si ritroverà nuovamente all’ordine del giorno la legge sul gioco d’azzardo su cui è già scivolata la maggioranza.

Nella Pdl 107 si trovano, in primis, l’eliminazione della norma che fissa ad otto ore giornaliere l’apertura delle sale giochi e delle sale scommesse, la riduzione da 500 metri a 300 metri della distanza minima tra sale giochi e scuole, nei comuni con più di 5.000 abitanti, ed in ultimo la cancellazione dell’obbligo di adeguamento al “distanziometro” per le autorizzazioni rilasciate fino al 5 maggio 2018.

Per il centrodestra, l’imperativo è portare a casa la norma ed evitare che vada in scena la mancanza del numero legale, come accaduto nella scorsa riunione.

