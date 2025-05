Calabria, il 4 giugno si terrà la giornata regionale contro i rischi del gioco d’azzardo

Nel corso della seduta del 22 maggio della Commissione consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa della regione Calabria, è stato approvato il testo del Piano speciale legalità, antiracket e antiusura – 2025, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 9/2018.

La Commissione ha poi discusso la programmazione della Giornata regionale contro i rischi del gioco d’azzardo, istituita dall’articolo 54 della legge regionale n. 9/2018, per aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati ai giochi con vincite in denaro, per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute.

La Giornata regionale contro i rischi del gioco d’azzardo si celebrerà in Consiglio regionale il prossimo 4 giugno.

PressGiochi