Calabria, approvata la proroga all’introduzione del distanziometro per i giochi d’azzardo

E’ stata approvata nel tardo pomeriggio di ieri la norma inserita in una proposta di legge, firmata dal presidente del Consiglio regionale Mimmo Tallini di “manutenzione normativa” di alcune leggi regionali della Regione Calabria, che prevedeva di rinviare di 48 mesi l’entrata in vigore delle distanze per gli operatori del gioco.

Il provvedimento “manutentivo” – approvato dal Consiglio così come emendato – agisce sulla legge che prevede “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”, in particolare per quanto attiene l’articolo 16, quello che predispone gli “Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico”. Per quanto riguarda questa norma, slittano da 24 a 48 mesi i termini per gli operatori che gestiscono macchinette per il gioco elettronico relativi all’adeguamento delle distanze di tolleranza.

Di seguito il testo dell’art. 3 della proposta di legge:

Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9)

1. Il comma 13 dell’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza) è così riformulato: “13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi

3 e 4 entro i quarantotto mesi successivi a tale data.”.

