Cagliari. Polizia scopre bar senza denominazione

A Cagliari, i poliziotti della squadra amministrativa hanno scoperto un bar senza denominazione. Il titolare, oltre a non avere l’autorizzazione per la somministrazione di bevande e cibo, aveva piazzato alcune slot machine irregolari. Multe salate per assenza di autorizzazione alla somministrazione (5mila euro) e per gli apparecchi da divertimento irregolari (22mila euro).

