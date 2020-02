Cagliari, irregolarità nel bar, denunciati due ristoratori dai Carabinieri

Slot machine abusive in un bar del paese scoperte dai carabinieri, sanzionati e denunciati per frode informatica i due imprenditori titolari di una società di Cagliari che gestisce esercizi di ristorazione in tutta la provincia. Ieri pomeriggio 7 febbraio, a conclusione di una serie di accertamenti effettuati unitamente a personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, i carabinieri della locale stazione diretti dal maresciallo capo Gianluca Perdisci e coordinati dal maggiore Andrea Cassarà, comandante la Compagnia, hanno effettuato un controllo in un bar di Villacidro, gestito dalla società dei due imprenditori cagliaritani, scovando le irregolarità.Infatti è stato accertato che tre apparecchi New Slot erano disconnessi dalla rete con la finalità di evadere i tributi riconducibili ai flussi di gioco, quantificati nel periodo di utilizzo in circa 230.000 euro. Oltre al predetto reato i militari hanno proceduto al sequestro degli apparecchi unitamente alla somma di euro 1.400 in essi contenuta ed unitamente al personale dei Monopoli, hanno contestato sanzioni amministrative per 60.000 euro.

