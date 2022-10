Cade obbligo del gioco alternativo sia in locali generalisti che sale gioco

In considerazione di segnalazioni relative a controlli effettuati sul territorio nazionale sull’obbligo di gioco alternativo, l’associazione nazionale Sapar mette a disposizione degli associati le due circolari emesse dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già a suo tempo pubblicate sul sito Sapar, che chiariscono che in conseguenza della riforma degli apparecchi senza vincita in denaro non sussiste più l’obbligo di installazione del gioco alternativo sia nei locali generalisti che nelle sale giochi.

Circolare 1

Circolare 2

PressGiochi