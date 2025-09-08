Newsletter

08 Settembre 2025 - 13:06

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Bwin e NFL portano il football americano in Spagna!

Clamoroso! La nuova stagione del massimo campionato di football americano comincerà il 16 novembre 2025 nel tempio del Real Madrid, il Santiago Bernabéu. E’ vero che, non è il primo

08 Settembre 2025

Share the post "Bwin e NFL portano il football americano in Spagna!"

Stampa pagina

Clamoroso! La nuova stagione del massimo campionato di football americano comincerà il 16 novembre 2025 nel tempio del Real Madrid, il Santiago Bernabéu. E’ vero che, non è il primo caso di “espatrio” nella storia dello sport, ma qui siamo di fronte a un evento oltremodo eccezionale, che per altro è destinato a espandersi anche in Austria e Germania.

Tutto ciò è il frutto della partnership stretta fra NFL e Bwin. A celebrare l’avvio ufficiale dell’accordo sarà la partita Washington Commanders-Miami Dolphins.

Difficile dire chi, fra le due entità, trarrà più vantaggio dall’operazione. Sicuramente la NFL ha bisogno di farsi conoscere  nel resto del mondo, più di quanto non facciano i canali televisivi. Tanto è vero che ha anche nominato Paddy Power suo partner per le scommesse sportive nel Regno Unito e in Irlanda. Ma entrare in Europa, dove il calcio è radicatissimo, non sarà niente facile. Il gioco ha regole molto complesse, ben più del rugby, ed è piuttosto spezzettato. E se i biglietti costeranno cari come in America, addio sogni di gloria…

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com

banner articolo interno
Leggi anche

Data room As.tro: il trentunesimo bollettino sulle ludopatie

Volpiano (TO): furto in una sala scommesse

MGM China regala giocattoli

Bwin e NFL portano il football americano in Spagna!

SuperEnalotto: è un’impiegata la titolare della vincita da oltre 349mila euro realizzata il 31 maggio 2025 a Cesena (FC)

European Gaming Congress 2025: gli operatori leader europei si uniscono per un evento da record

USA, ad agosto i casinò del Maryland hanno generato oltre $170 milioni (-2,1%)

Octavian Digital annuncia Massimiliano Vandelli come nuovo Head of Sales

L’Avvocato Generale della Corte UE apre alla possibilità di rimborsi per le perdite da gioco d’azzardo

Lotto: in Campania vincite complessive per oltre 123mila euro

10&Lotto: Sicilia protagonista con vincite per 135mila euro

Maxi-operazione in Colombia: Coljuegos sequestra 569 dispositivi di gioco illegale

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy