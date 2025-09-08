Bwin e NFL portano il football americano in Spagna!

Clamoroso! La nuova stagione del massimo campionato di football americano comincerà il 16 novembre 2025 nel tempio del Real Madrid, il Santiago Bernabéu. E’ vero che, non è il primo caso di “espatrio” nella storia dello sport, ma qui siamo di fronte a un evento oltremodo eccezionale, che per altro è destinato a espandersi anche in Austria e Germania.

Tutto ciò è il frutto della partnership stretta fra NFL e Bwin. A celebrare l’avvio ufficiale dell’accordo sarà la partita Washington Commanders-Miami Dolphins.

Difficile dire chi, fra le due entità, trarrà più vantaggio dall’operazione. Sicuramente la NFL ha bisogno di farsi conoscere nel resto del mondo, più di quanto non facciano i canali televisivi. Tanto è vero che ha anche nominato Paddy Power suo partner per le scommesse sportive nel Regno Unito e in Irlanda. Ma entrare in Europa, dove il calcio è radicatissimo, non sarà niente facile. Il gioco ha regole molto complesse, ben più del rugby, ed è piuttosto spezzettato. E se i biglietti costeranno cari come in America, addio sogni di gloria…

