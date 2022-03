BVA Doxa presenta lo studio ‘Il contrasto ai rischi derivanti dai disturbi da gioco d’azzardo’

Si terrà giovedì 24 marzo l’evento dal titolo ‘IL CONTRASTO AI RISCHI DERIVANTI DAI DISTURBI DA GIOCO D’AZZARDO’ organizzato da BVA Doxa dedicato ad illustrare i risultati di una importante ricerca.

All’evento interverranno il Senatore Mauro Maria Marino – Presidente Commissione inchiesta gioco pubblico del Senato che introdurrà la tematica mettendo a luce lo scenario odierno; la Dott.ssa Sonia Biondi – BVA Doxa, Head of Rome Office e Business Unit Manager – esperta di ricerche sociali nel mondo game, che darà voce al sentiment dei giocatori e ai loro desiderata e la Dott.ssa Roberta Belli – BVA Doxa, Sociologa e Ricercatrice – con expertise specifica nel settore dei giochi con vincita in denaro, che descriverà le principali evidenze emerse tra gli stakeholders.

L’evento sarà disponibile in live-streaming ed in presenza, presso la PONTIFICIA UNIVERSITA’ DELLA SANTA CROCE a Roma. Per iscriversi registrarsi qui https://share.hsforms.com/1v5-e-nKvToaRMxYa5-xtsg34rlz.

PressGiochi