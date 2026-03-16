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Burraco, record di presenze con 920 partecipanti al Torneo Nazionale del Casinò di Sanremo

Il Casinò di Sanremo premiato come miglior location di tornei a livello nazionale.

16 Marzo 2026

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La XIII edizione del Torneo Nazionale “Casinò di Sanremo” 2026, organizzata con l’apporto del Bridge Club Sanremo, ha portato nelle sale della Casa da Gioco ben 920 appassionati, che per tre giorni da venerdì a domenica si sono amabilmente fronteggiati.

Le gare si sono disputate in sala de Santis, Privata e Privatissima, dove hanno gareggiato giocatrici e giocatori, suddivisi su 230 tavoli, provenienti da tutte le regioni italiane, alcuni già iscritti al torneo di novembre. La Direttrice del torneo é stata l’arbitro nazionale  Donatella Cambiaghi  di Milano.

“Abbiamo riscontrato una grande adesione, e il ritorno di molti giocatori, già iscritti alla precedente edizione, che hanno espresso il loro gradimento per l’organizzazione e le diversificate offerte di intrattenimento. Abbiamo, quindi, salutato i partecipanti dando loro appuntamento al prossimo Campionato, tra cui l’importante presenza del Presidente nazionale Stanislao Sgambato.” Dice il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco.

Sottolinea il Presidente del Bridge Club Sanremo, Massimo Gangale:” Il Casinò di Sanremo è la location più richiesta dai nostri giocatori per l’allure e la capacità organizzativa. È stata premiata a livello nazionale. Il Casinò di Sanremo ha prevalso in assoluto su altre località prestigiose come Venezia, Roma, Catania e Palermo. Un risultato prestigioso rimarcato anche dal presidente nazionale Stanislao Sgambato che si è complimentato con il Presidente Giuseppe Di Meco e lo ha ringraziato per la prestigiosa ospitalità.”

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