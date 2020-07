Buona la ripartenza al Casinò di Lugano

In questo primo mese di apertura sono stati moltissimi i fortunati vincitori dei jackpot progressivi collegati alle slot machine per un totale di oltre 1’000’000 CHF vinti. Dopo più di 3 anni che non se ne sentiva parlare è scattato il jackpot intermedio delle slot “Sole e Luna” con una vincita di oltre 5’800 CHF. Ottima risposta anche ai tavoli da gioco, dalla roulette al Poker Cash Game.

Insomma il Casinò Lugano è ripartito bene dopo la lunga chiusura, l’obiettivo è recuperare il terreno perduto anche se sarà impossibile replicare gli straordinari risultati del 2019, presentati proprio 15 giorni fa durante l’assemblea degli azionisti. Proprio in quell’occasione il Cda ha proposto un dividendo da 10 milioni per l’esercizio 2019. Di questa somma oltre 7 milioni finiranno nelle casse della città di Lugano.

Il Casinò ha ripreso dunque la sua normale attività di gioco e intrattenimento, tenendo ovviamente conto della “nuova normalità” di questo periodo, dopo due mesi e mezzo di chiusura.

Le misure protettive e di distanziamento sono state mantenute e rispettate permettendo di giocare ai tavoli e alle slot e di usufruire di tutti i servizi di bar, ristorazione, guardaroba e Valet parking. Mascherine e guanti vengono distribuiti gratuitamente a tutti in reception, guardaroba e all’interno delle sale su richiesta. Per una maggiore sicurezza durante il gioco sono a disposizione della clientela separatori semovibili, per averli basta richiederli a uno degli operatori in sala. Moltissime, inoltre, le postazioni di gel disinfettante e anche la possibilità di richiedere gratuitamente un tubetto personale di gel igienizzante all’infopoint, per averlo sempre con se anche al tavolo o alla slot.

