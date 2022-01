Buon anno insieme al nuovo numero di PressGiochi Magazine

Apriamo questo 2022 augurando ai nostri lettori un felicissimo anno nuovo e pubblicando online il nuovo numero di PressGiochi Magazine, presto in distribuzione. In questa edizione cerchiamo di scoprire le

In questa edizione cerchiamo di scoprire le sfide che attendono il settore del gioco pubblico in procinto di vivere il riordino normativo annunciato, le scadenze che non possono più attendere e i nuovi trend che arrivano anche dall’estero per l’offerta di giochi sempre più coinvolgenti e sicuri.

Vi auguriamo buona lettura e buon inizio 2022.

