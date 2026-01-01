Buon 2026 con una nuovissima edizione di PressGiochi MAG!

A tutti voi, cari lettori e lettrici, auguriamo un nuovo anno colmo di gioia, salute e momenti felici da condividere. Che il 2026 porti fortuna, serenità e tante piccole grandi soddisfazioni a ciascuno di voi e a chi vi è caro. La Redazione di PressGiochi

Con la giornata di oggi si apre il nuovo anno. Il 2026 si annuncia come un passaggio cruciale per il settore dei giochi pubblici in Italia: un anno decisivo per la riforma del comparto e, soprattutto, per il rinnovamento della rete terrestre di offerta, chiamata a colmare il divario accumulato rispetto ai competitor che operano sul canale online.

Il nuovo anno si apre anche con una nuova edizione di PressGiochi MAG, ancora più ricca di contenuti e approfondimenti. Questo numero è il più internazionale dell’anno: sarà infatti distribuito in occasione di ICE Barcelona e ospita lo Speciale ICE, la rubrica in inglese e spagnolo pensata per raccontare, al pubblico internazionale della fiera, il mercato italiano e i suoi principali protagonisti.

In uscita nei prossimi giorni, questa edizione di PressGiochi MAG affronta i temi centrali dell’agenda degli operatori italiani: dalla necessità di un riordino complessivo del settore degli apparecchi da intrattenimento, del Bingo e delle scommesse, fino alle novità che interesseranno i nuovi licenziatari del gioco a distanza, le cui concessioni entreranno pienamente a regime nei prossimi mesi.

Non manca uno spazio dedicato a un tema per noi particolarmente importante: quello della sostenibilità applicata al gaming. Lo affrontiamo attraverso un’intervista a Stefania Colombo, Senior Director Global Sustainability di Brightstar Lottery, che ci offre uno spaccato concreto di come una realtà globale declini e applichi operativamente i principi ESG, integrandoli nei processi industriali, nelle scelte strategiche e nel rapporto con i territori e le comunità in cui opera.

Come ogni anno, analizziamo inoltre i principali trend del mercato internazionale, per comprendere le direttrici lungo cui si muove l’innovazione: dalle tecnologie sempre più intelligenti alle funzionalità interattive che stanno ridefinendo l’esperienza di gioco. Un’analisi che ci consente di confrontare il contesto italiano con le dinamiche globali e di individuare i segnali più rilevanti per il futuro.

Insieme a Chiara Terrabusi, scopriamo poi cosa bolle in pentola in casa SAPAR Service, al lavoro sull’organizzazione di Enada, la più importante manifestazione italiana del settore, che quest’anno tornerà a svolgersi nel mese di marzo.

Apriamo anche una finestra sul mondo dei pagamenti, grazie al contributo dell’esperto Francesco Crudo, per capire come gambling e fintech possano trovare un punto di incontro e quali sfide attendano gli operatori del gaming nell’integrazione dei sistemi di pagamento digitali. Un tema strategico, soprattutto in un mercato caratterizzato da un’offerta sempre più ampia di operatori finanziari e da concessionari chiamati a orientarsi in un ecosistema complesso.

Questa edizione tocca molti altri temi di attualità, tra analisi normative, interviste e focus di mercato, offrendo una panoramica completa su un comparto in profonda trasformazione.

A tutti i nostri lettori auguriamo un felice anno nuovo e vi invitiamo a sfogliare questa nuova edizione di PressGiochi MAG.

