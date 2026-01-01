Newsletter

01 Gennaio 2026 - 10:00

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Buon 2026 con una nuovissima edizione di PressGiochi MAG!

A tutti voi, cari lettori e lettrici, auguriamo un nuovo anno colmo di gioia, salute e momenti felici da condividere. Che il 2026 porti fortuna, serenità e tante piccole grandi soddisfazioni a ciascuno di voi e a chi vi è caro. La Redazione di PressGiochi

01 Gennaio 2026

Share the post "Buon 2026 con una nuovissima edizione di PressGiochi MAG!"

Stampa pagina

Con la giornata di oggi si apre il nuovo anno. Il 2026 si annuncia come un passaggio cruciale per il settore dei giochi pubblici in Italia: un anno decisivo per la riforma del comparto e, soprattutto, per il rinnovamento della rete terrestre di offerta, chiamata a colmare il divario accumulato rispetto ai competitor che operano sul canale online.

Il nuovo anno si apre anche con una nuova edizione di PressGiochi MAG, ancora più ricca di contenuti e approfondimenti. Questo numero è il più internazionale dell’anno: sarà infatti distribuito in occasione di ICE Barcelona e ospita lo Speciale ICE, la rubrica in inglese e spagnolo pensata per raccontare, al pubblico internazionale della fiera, il mercato italiano e i suoi principali protagonisti.

In uscita nei prossimi giorni, questa edizione di PressGiochi MAG affronta i temi centrali dell’agenda degli operatori italiani: dalla necessità di un riordino complessivo del settore degli apparecchi da intrattenimento, del Bingo e delle scommesse, fino alle novità che interesseranno i nuovi licenziatari del gioco a distanza, le cui concessioni entreranno pienamente a regime nei prossimi mesi.

Non manca uno spazio dedicato a un tema per noi particolarmente importante: quello della sostenibilità applicata al gaming. Lo affrontiamo attraverso un’intervista a Stefania Colombo, Senior Director Global Sustainability di Brightstar Lottery, che ci offre uno spaccato concreto di come una realtà globale declini e applichi operativamente i principi ESG, integrandoli nei processi industriali, nelle scelte strategiche e nel rapporto con i territori e le comunità in cui opera.

Come ogni anno, analizziamo inoltre i principali trend del mercato internazionale, per comprendere le direttrici lungo cui si muove l’innovazione: dalle tecnologie sempre più intelligenti alle funzionalità interattive che stanno ridefinendo l’esperienza di gioco. Un’analisi che ci consente di confrontare il contesto italiano con le dinamiche globali e di individuare i segnali più rilevanti per il futuro.

Insieme a Chiara Terrabusi, scopriamo poi cosa bolle in pentola in casa SAPAR Service, al lavoro sull’organizzazione di Enada, la più importante manifestazione italiana del settore, che quest’anno tornerà a svolgersi nel mese di marzo.

Apriamo anche una finestra sul mondo dei pagamenti, grazie al contributo dell’esperto Francesco Crudo, per capire come gambling e fintech possano trovare un punto di incontro e quali sfide attendano gli operatori del gaming nell’integrazione dei sistemi di pagamento digitali. Un tema strategico, soprattutto in un mercato caratterizzato da un’offerta sempre più ampia di operatori finanziari e da concessionari chiamati a orientarsi in un ecosistema complesso.

Questa edizione tocca molti altri temi di attualità, tra analisi normative, interviste e focus di mercato, offrendo una panoramica completa su un comparto in profonda trasformazione.

A tutti i nostri lettori auguriamo un felice anno nuovo e vi invitiamo a sfogliare questa nuova edizione di PressGiochi MAG.

 

SCARICA IL MAGAZINE ONLINE

 

Per chi ancora non lo riceve, basta scrivere ad amministrazione@pressgiochi.it indicando nome, azienda e indirizzo presso il quale spedire!

 

PressGiochi

Leggi anche

Buon 2026 con una nuovissima edizione di PressGiochi MAG!

D’Angelo (Pres. Sapar): “Il 2026 sarà un anno importante e SAPAR continuerà a battersi affinché imprese e lavoratori possano guardare al futuro con fiducia e orgoglio”

Catania: chiuso centro scommesse ritrovo di pregiudicati

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2026

Casalgrande (RE): nel 2026 TARI agevolata per i locali no – slot

Imposta unica sulle scommesse, nuove sentenze della CT Lombardia confermano il criterio del margine

AWP, segnalati malfunzionamenti delle Smart Card: A.G.G.E. Sardegna pronta alla diffida

Marche, stanziati oltre 2 milioni di euro per il Piano regionale per il contrasto al GAP

Il 2026 sarà l’anno buono per il riordino della rete terrestre

Monaco-Lione, sfida di prestigio in Ligue 1. I pronostici di Netwin

Legge di Bilancio 2026, via libera definitivo alla Camera

ECA annuncia i finalisti dei primi Slot Floor Excellence Awards a ICE 2026

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Per rimanere aggiornato sulle nostre ultime notizie iscriviti alla nostra newsletter