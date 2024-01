Buon 2024 a tutti con una nuova edizione di PressGiochi MAG

Finalmente ci siamo. Questo è l’anno nel quale il settore potrà dire addio al tempo delle proroghe e dare il benvenuto a nuove concessioni per una nuova fase dell’industria del gioco pubblico italiano.

Il primo tempo del riordino si preannuncia dedicato al settore del gioco a distanza e non senza ampie critiche gli operatori prendono atto del decreto approvato sul finire dell’anno dal Governo Meloni. Ne parliamo approfonditamente in questa edizione, con dati alla mano.

Quanto è cresciuto nel 2023 il settore del gioco online? E quali ripercussioni avrà sull’intera industria il decreto approvato?

Intanto, il gioco fisico resta in attesa che l’Esecutico avvii il confronto in Conferenza unificata per superare quell’impasse che impedisce di mettere a bando le nuove concessioni e procedere con il secondo tempo della riforma.

Non mancano approfondimenti su temi importanti che andranno tenuti in considerazione dal Legislatore, come la dipendenza da gioco e il ruolo che potranno svolgere gli operatori se adeguatamente preparati e formati a far fronte a questi rischi. Vi parliamo delle eccellenze del settore e del lavoro svolto in tema di sostenibilità, innovazione e responsabilità. Spazio poi, al fenomeno dei casino games, e andiamo alla scoperta di quelli che saranno i nuovi trand di gioco in questo 2024.

Ma nel nuovo anno, c’è un appuntamento immancabile che detta l’agenda e il lancio dei novità che è la manifestazione ICE London.

Dedichiamo all’evento, come ogni anno, uno Speciale Ice London che verrà distribuito in occasione della manifestazione e nel quale si racconta il meglio del mercato italiano.

Infine, approfondimenti sui temi giudiziari, economico e finanziario, culturale…

Rinnovando l’augurio di buon anno, vi invitiamo a sfogliare la rivista e richiederne una copia presso la vostra azienda!

SCARICA IL MAGAZINE ONLINE

Per chi ancora non lo riceve, basta scrivere ad amministrazione@pressgiochi.it indicando nome, azienda e indirizzo presso il quale spedire!

PressGiochi