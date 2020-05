Bundesliga: Mönchengladbach meglio del Leverkusen nel big match di giornata

In attesa del match scudetto di martedì prossimo tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, la Bundesliga si prepara a vivere la giornata numero 27. Gli occhi di tutti saranno puntati sul Borussia Park dove i padroni di casa del Mönchengladbach, terzi in classifica, ospiteranno il Bayer Leverkusen, quinto e distante due sole lunghezze. I padroni di casa, tre vittorie nelle ultime quattro gare, partono leggermente favoriti secondo i betting analyst di 888sport.it che vedono il successo degli uomini di Rose a 2,33 rispetto alla vittoria degli ospiti data a 2,75. La divisione della posta, che frenerebbe i sogni di gloria di entrambe, è in lavagna a 3,65. Si preannuncia una partita con molti gol visto che l’Over, a 1,48, è nettamente favorito sull’Under, a 2,65. Sul tabellone del risultato esatto spiccano invece il 2-1 per i padroni di casa, dato a 9,00, e il 2-2 che pagherebbe 10 volte la posta.

PressGiochi