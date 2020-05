Bundesliga. Il Lipsia può tentare il sorpasso sul Borussia Dortmund, ma i gialloneri sono favoritissimi con l’ultima Padeborn

Prosegue senza sosta la Bundesliga, si torna subito in campo per la 29esima giornata che inizia con Friburgo – Bayer Leverkusen. Nonostante l’inattesa debacle interna con il Wolfsburg, le Aspirine restano comunque in zona Champions.

Anche il Friburgo ha ambizioni europee, essendo in lizza per un posto in Europa League, il match si preannuncia dunque combattuto. Gli esperti di Sisal Matchpoint favoriscono però nettamente gli ospiti, a 1.70, il successo del Friburgo sale a 4.50, alta anche la quota pareggio, a 4.00. In linea con il pronostico gli scommettitori, l’85% ha puntato sul Leverkusen. Il Bayern Monaco, dopo la vittoria nel big match con il Borussia Dortmund, è sempre più vicino all’ottavo titolo consecutivo.

All’Allianz Arena arriva un avversario da non sottovalutare, il Fortuna Dusseldorf, imbattuto da 6 giornate e con la salvezza a un punto, ma che non è certo in grado di spaventare i bavaresi. Il pronostico è infatti a senso unico, la vittoria di Lewandowski e compagni è a un rasoterra 1.08, missione impossibile per gli ospiti con una vittoria all’Allianz che vale addirittura 26 volte la posta, difficile anche il pareggio, a 12.00. Sicuri anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sulla vittoria del Bayern.

La sconfitta con la capolista ha lasciato l’amaro in bocca in casa del Borussia Dortmund, che ora sembra aver compromesso del tutto il sogno scudetto. I gialloneri sono ospiti del Padeborn, praticamente condannato alla retrocessione, e il ritorno alla vittoria sembra scontato. La squadra di Favre non può permettersi un altro passo falso visto che il Lipsia è alle calcagna e, a guardare le quote, avrà vita piuttosto facile: il successo del Padeborn è infatti a 8.50, Dortmund in scioltezza a 1.33, il segno X vale 5.50. Nessun dubbio tra gli scommettitori, il 99% ha optato per il segno 2. Il Lipsia è in agguato sul Dortmund, ma continua a sprecare occasioni, l’ultima il pareggio casalingo con l’Herta che gli è costato due punti pesanti. La squadra della Red Bull stavolta va in casa del Colonia ed ha le quote dalla sua, con la vittoria a 1.55, i padroni di casa sono proposti a 5.50 e il pareggio a 4.25. Le preferenze degli scommettitori sono tutte per il Lipsia, il 98% ha puntato sul segno 2.

