Bulgaria, la Commissione statale del gioco d’azzardo sospende la licenza di Eurofootball

La Commissione statale bulgara sul gioco d’azzardo ha sospeso la licenza del bookmaker Eurofootball per tre mesi a causa di imposte non pagate. La commissione ha dichiarato che Eurofootball potrebbe riprendere le attività di scommesse pagando 329 milioni di lev (182,11 milioni di dollari) allo Stato entro tre mesi. Eurofootball è stata fondata nel 1990 e ha riscosso un enorme successo con oltre 800 negozi di scommesse operanti in tutto il paese. Il Governo bulgaro non è stato in grado di formulare una legge adeguata che disciplina le scommesse. Eurofootball è stato l’unico bookmaker nel paese per molti anni.

PressGiochi