Bulgaria. La Ce approva le norme sul trattamento dei dati sul gioco

Arriva l’approvazione della Commissione Europea per il progetto di legge presentato dalla Bulgaria in data 04/12/2024 sul trattamento dei dati relativi al gioco online. Il progetto di legge della Bulgaria mira ad introdurre le seguenti modifiche.

In considerazione del volume crescente di dati trasmessi dagli operatori dei giochi d’azzardo, attraverso la rendicontazione XML, è stato individuato un rischio crescente di malfunzionamenti tecnici legati al traffico di grandi pacchetti di dati. A questo proposito, è stato aggiunto un nuovo campo agli allegati 3, 4, 5 e 7 con il nome “numero di serie del fascicolo presentato”.

Dall’altro lato, c’è la necessità di unificare i dati presentati da parte degli operatori che operano in altre giurisdizioni e quelli situati interamente in Bulgaria in termini di tempo visto che vi è attualmente una discrepanza nelle impostazioni del tempo, con cui vengono effettuati rapporti XML al server NRA dagli operatori del gioco d’azzardo, che è un prerequisito per l’interpretazione errata delle informazioni.

Al fine di aggiornare le informazioni presentate al server NRA dagli organizzatori del gioco d’azzardo, è stata individuata la necessità di chiarire lo stato degli eventi completati, che sono stati successivamente annullati a seguito di una modifica durante o dopo il completamento dell’evento. A tal fine, gli allegati 3a e 7a sono stati aggiunti all’art. 8 e all’art. 9 dell’ordinanza sui dati trasmessi sugli eventi annullati, che prevede la trasmissione dei dati sugli eventi annullati alla fine del periodo di riferimento. Le app hanno anche aggiunto un campo “stato dell’operazione” contenente un elenco completo degli stati delle operazioni restituiti, definiti nel sistema di scambio dati NRA XSD in conformità con i requisiti dell’ordinanza.

Si è concordato che i dati sugli eventi non elencati devono essere inviati al server NRA dopo aver ricevuto la richiesta nel CCS dell’organizzatore. Essi dovrebbero accedere al server NRA prima che l’evento sia terminato, poiché è stato riscontrato un ritardo nella trasmissione dei dati, che non soddisfa gli obiettivi fissati per questa funzionalità.

Si prevede un supplemento per consentire agli operatori di giochi d’azzardo, nel corso dei procedimenti di controllo, un accesso senza soluzione di continuità al CLS. Ai fini dei procedimenti di controllo e per la verifica delle informazioni presentate al server ANR, l’organizzazione di un impegno di controllo da sotto la supervisione dell’organismo ANR in tempo reale di piattaforme degli operatori del gioco online (articolo 15a novembre) è regolamentato.

Una modifica è prevista al fine di sincronizzare una disposizione dell’ordinanza con l’ordinanza n. H-4 dell’11 febbraio 2021 per le circostanze da inserire, le condizioni e la procedura per la tenuta e il mantenimento dei registri ai sensi della legge sul gioco d’azzardo, nonché i servizi elettronici forniti.

Sono previste modifiche per specificare le fasi da attuare nell’approvazione dei sistemi automatizzati di presentazione delle informazioni sul gioco d’azzardo al server dell’ANR.

Vi sono anche casi in cui gli operatori che presentano dati al server dell’ANR dovrebbero chiedere l’approvazione della trasmissione automatica delle informazioni sul gioco d’azzardo al server dell’ANR.

Le azioni degli organizzatori del gioco e l’autorità di regolamentazione sono regolate anche in conformità alla verifica della trasmissione automatica dei dati a un server NRA nei casi in cui una modifica della licenza rilasciata riguardi l’aumento o la sostituzione del software di gioco ai sensi dell’art. 38 della legge sul gioco d’azzardo.

Per il triennio di attuazione dell’ordinanza, si osserva uno sviluppo dinamico del mercato delle attività di gioco d’azzardo, in particolare dei giochi online. Di conseguenza, il volume dei dati presentati dagli operatori di gioco d’azzardo online al regolatore, in conformità con le prescrizioni dell’ordinanza, sono significativamente aumentati. Ciò crea il rischio di malfunzionamenti tecnici connessi al traffico su grandi pacchetti di dati. Con l’attuazione pratica dell’ordinanza, vi era la necessità di correggere i requisiti tecnici degli operatori, come l’unificazione nella presentazione dei dati da parte di operattori che operano in altre giurisdizioni e quelli situati interamente in Bulgaria, in termini di tempo, chiarimento sullo stato degli eventi finali, che sono stati successivamente annullati a seguito di un cambiamento durante o dopo la fine di un evento, dettagliare le fasi da eseguire nell’approvazione della presentazione automatizzata delle informazioni sul gioco d’azzardo al server dell’autorità di regolamentazione.

Per via delle specificità del gioco online che non è vincolato dai requisiti per la disponibilità di locali e personale per ottenere scommesse e i cui sistemi e server sono in molti casi situati al di fuori del territorio del paese, c’è la necessità di efficaci metodi di controllo da parte dell’ANR al fine di garantire il rispetto dei requisiti della legge sul gioco d’azzardo e dei regolamenti sulla sua attuazione, compresa l’attuazione delle norme dell’ordinanza. In questo senso, la norma deve essere applicata quando si effettuano scommesse di controllo online, dopo aver rivelato all’operatore che è stata effettuata una scommessa di controllo, l’operatore rimborserebbe l’ANR l’importo e se si otteneva un profitto, non veniva pagato.

PressGiochi