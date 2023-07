Bulgaria. I preparativi per BEGE e EEGS 2023 vanno a pieno ritmo

Nuovi format e potenziali interazioni sono previsti per questo novembre quando BEGE Expo e la EEGS Conference si terranno il 22-23 novembre all’IEC Sofia per riunire ancora una volta aziende

Nuovi format e potenziali interazioni sono previsti per questo novembre quando BEGE Expo e la EEGS Conference si terranno il 22-23 novembre all’IEC Sofia per riunire ancora una volta aziende leader ed esperti di livello C del settore giochi, creando una piattaforma senza pari per le interazioni B2B e scambio di conoscenze.

Durante BEGE saranno presentate le ultime tecnologie all’avanguardia e le innovazioni del settore dei giochi terrestri e online. I partecipanti possono aspettarsi prodotti e soluzioni competitivi e approfondimenti più preziosi sul futuro dell’industria dei giochi. Con l’obiettivo di promuovere collaborazioni commerciali prospettiche, gli organizzatori hanno preparato opportunità espositive di sponsorizzazione esclusive ed eventi di accompagnamento per ciascun partecipante, consentendo loro di aumentare la consapevolezza del marchio.

Krumova, Sales Manager di BEGE, ha commentato il forte interesse per i prossimi eventi, affermando: “Siamo orgogliosi di annunciare che l’80% dello spazio disponibile espositivo è già stato prenotato. Siamo felici di dare il benvenuto ancora una volta a leader del settore come Novomatic, EGT, Amusnet, Merkur Gaming, BetConstruct, IGT e molti altri. L’Expo BEGE e EEGS Conference di quest’anno promettono di offrire networking e prospettive di business eccezionali”.

Nel frattempo la Conferenza EEGS ha avviato la sua campagna “Call for speakers”. Puoi candidarti qui: https://eegamingsummit.com/call-speakers/. L’agenda di quest’anno riguarderà ancora una volta argomenti cruciali che stanno formando le tendenze future del settore e promette un avvincente programma di sessioni. Marketing, nuove tecnologie, normative, gioco responsabile sono alcuni dei temi che saranno al centro delle stimolanti discussioni.

Gli organizzatori stanno preparando una serie di pre-eventi come Masterclass, Affiliate Conference e webinar. La seconda edizione della serie EEGS Webinars si è tenuta la scorsa settimana e ha avuto come tema: “Gamification e AI: come utilizzare le nuove tecnologie per un’esperienza senza pari”.

Durante l’evento dal vivo gratuito di un’ora, relatori di spicco provenienti da India, Ucraina, Repubblica Ceca e Bulgaria si sono scambiati pensieri stimolanti e hanno dato il via a un’importante discussione sul tema più caldo della nostra contemporaneità: l’intelligenza artificiale e i suoi aspetti.

Per ulteriori informazioni, visita https://www.balkangamingexpo.com/; https://eegamingsummit.com o contattaci a info@balkangamingexpo.com; info@eegamingsummit.com.

PressGiochi è media partner di BEGE e EEGS