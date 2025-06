Bulgaria: avviata consultazione pubblica su nuove norme sulla protezione dei giocatori online

Il Ministero delle Finanze e il Ministero della Sanità della Bulgaria hanno pubblicato una bozza di nuove norme per regolamentare il gioco d’azzardo online nel paese. È stata avviata un consultazione pubblica sul nuovo pacchetto di norme che si conluderà il prossimo 5 luglio.

Le proposte richiederebbero agli operatori di limitare le sessioni di gioco dei giocatori ad un massimo di quattro ore per volta per i maggiori di 24 anni e due ore per gli under 24. I giocatori dovrebbero fare una richiesta se vogliono una proroga, e sarebbero anche in grado di richiedere una riduzione del loro limite di tempo.

Nel caso delle richieste di proroga, sarà compito di ciascun operatore scegliere se concederle o meno, ma dovrebbero concederla solo dopo almeno 24 ore di attesa. Al contrario, le richieste di riduzione del termine dovrebbero essere accolte immediatamente.

Il tempo sarebbe calcolato dal momento in cui un cliente ha effettuato l’accesso al proprio account, non da quando inizia a giocare.

Gli operatori dovrebbero avvisare i clienti quando è stato raggiunto un limite e disconnetterli automaticamente.

Le nuove proposte richiederebbero anche ai giocatori di impostare un limite di perdita di 24 ore, che potrebbe essere non più di 10 stipendi medi mensili del settore privato dall’anno scorso come stabilito dal National Statistics Office. Il limite massimo di perdita sarebbe più basso per gli under 24.

Se i giocatori raggiungono il limite di perdita, gli operatori dovranno automaticamente inserirli nel registro delle esclusioni per sette giorni. Gli operatori dovrebbero inviare ai giocatori notifiche automatiche quando raggiungono il 50%, 75% e 100% del loro limite scelto.

PressGiochi