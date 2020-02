Buenos Aires, il prossimo 7 maggio via all’evento della SAGSE+

SAGSE+ realizzerà il suo primo grande evento dell’anno nell’Ippodromo argentino di Palermo, a Buenos Aires.

Le autorità di Monografie hanno confermato che SAGSE+ si terrà il 7 Maggio, dalle 10 alle 21, all’Ippodromo argentino di Palermo e presenterà vari moduli di formazione nel mattino ed un programma completo per quadri di gestione nel pomeriggio, ampi spazi di networking e un VIP Cocktail Party, accompagnato dala tradizionale corsa di cavalli sponsorizzata dalle aziende leader del settore.

L’evento realizzato da Monografie e supportato da Play’N’Go, Konami, Novomatic, Aristocrat, JCM, End2End e BCM, ribadisce il nuovo slancio che il marchio SAGSE ha ricevuto quest’anno, aggiungendo alla sua tradizionale mostra a Buenos Aires, una serie di eventi con il suo marchio.

Gli organizzatori sperano di offrire un evento che riunisca l’intero settore in un unico posto e con un formato compatto, che serva da preludio ad altri eventi SAGSE+ che si terranno durante l’anno a Panama, in Messico e in Paraguay.

