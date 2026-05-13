Newsletter

13 Maggio 2026 - 20:13

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Buechele (Novomatic Italia): “Gli operatori legali hanno costi elevati, l’illegale no: serve innovazione per non perdere competitività”

Nel corso del convegno “Misurare l’invisibile – Il mercato del gioco non regolato in Italia”, organizzato da Novomatic in collaborazione con Fortune Italia, il tema della concorrenza tra gioco legale

13 Maggio 2026

Share the post "Buechele (Novomatic Italia): “Gli operatori legali hanno costi elevati, l’illegale no: serve innovazione per non perdere competitività”"

Stampa pagina

Nel corso del convegno “Misurare l’invisibile – Il mercato del gioco non regolato in Italia”, organizzato da Novomatic in collaborazione con Fortune Italia, il tema della concorrenza tra gioco legale e illegale è stato al centro dell’intervento di Markus Buechele, Ceo di Novomatic Italia, che ha evidenziato come le differenti condizioni operative tra i due sistemi producano una forte asimmetria competitiva.

“Gli operatori legali devono sostenere costi elevati, devono investire in licenze, in autorizzazioni, in hardware, in sistemi di controllo, in compliance e anche in fiscalità. Gli operatori illegali? No”, ha affermato Buechele, sottolineando come questo squilibrio determini un vantaggio strutturale per chi opera fuori dal perimetro regolato.

Secondo Buechele, tale condizione “crea una competizione asimmetrica nella quale gli operatori del gioco legale devono sostenere elevati costi e quelli che operano fuori dal sistema sono addirittura in grado di creare un’offerta più attrattiva per il consumatore”. Un contesto che, ha avvertito, rischia di compromettere la competitività del comparto regolamentato.

“Il rischio è che il gioco legale perda competitività e questo lo vediamo già, per esempio, con gli apparecchi, con le scommesse e con il bingo”, ha aggiunto. Per questo, ha concluso Buechele, “il gioco legale deve rimanere sicuro, ma deve poter contare anche sull’innovazione, perché se i prodotti sono troppo rigidi, senza innovazione, rischiamo che la domanda piano piano si sposti verso il mercato con meno regole o proprio senza regole”.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Buechele (Novomatic Italia): “Gli operatori legali hanno costi elevati, l’illegale no: serve innovazione per non perdere competitività”

“Misurare l’invisibile”. Istituzioni e industria a confronto sul mercato del gioco illegale

Gioco d’azzardo patologico, presentata al Senato una petizione per limitare orari di slot e sale gioco

La Spezia, richiesta una commissione consiliare per affrontare il tema del gioco d’azzardo patologico

Quigioco.it amplia il catalogo con l’ingresso dei titoli Barbara Bang

DL fiscale, respinto emendamento Gruppo Misto sull’incremento del 5% dell’imposta unica sui giochi

Brescia: gestore di una sala giochi sanzionato per vendita non autorizzata di tabacchi

HBG Online Gaming annuncia l’esclusiva temporanea di Panda Pearls su Quigioco.it

Gaming in Holland Conference 2026: pubblicata l’agenda preliminare, focus su regolamentazione e lotta al mercato illegale

Sala scommesse, licenza rilasciata e poi revocata: il Tar Campania condanna Comune e Questura a risarcire il titolare

Isola di Capo Rizzuto (KR): la Polizia scopre sala giochi abusiva, sanzioni per 85 mila euro

D’Angelo (Sapar): “I giovani guardino al settore del gioco pubblico come un’opportunità per le loro professionalità”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter