Buechele (Ceo Novomatic Italia): “Un 2026 tra innovazione, strategia e presenze fieristiche di rilievo”

In vista dell’imminente inizio di ICE 2026, il Ceo di Novomatic Italia , Markus Buechele condivide la visione del Gruppo per il nuovo anno.

Innovazione, strategia e una presenza sempre più forte sul mercato: il 2026 sarà un anno di crescita e opportunità, con l’obettivo di offrire soluzioni integrate e un’esperienza a 360° per partner e clienti.

“Il 2026 – afferma il Ceo – sarà un anno straordinario per Novomatic Italia, ricco diappuntamenti e con una presenza fieristica senza eguali, a partire da Ice Barcellona.

Con il nuovo bando per il gioco fisico alle porte, puntiamo a rafforzare e consolidare la nostra presenza, sia land based che digitale, per offrire esperienze sempre più innovatiove e di qualità.

A Barcellona portiamo il meglio della nostra offerta a 360°: tecnologia, innovazione e servizi pensati per anticipare le esigenze del mercato e dei nostri partner”.

Pressgiochi