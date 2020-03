Bucciano: stop a Lotto, 10 e Lotto, Gratta e vinci

Nonostante una nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a firma del nuovo direttore Marcello Minenna abbia già dato disposizioni in merito, cresce il numero di sindaci che in questa situazione di emergenza sanitaria dispone divieti alle tabaccherie.

Accade oggi anche a Bucciano, dove il sindaco, per evitare pericolosi assembramenti ha deciso un’ulteriore stretta sul gioco d’azzardo. Da ieri, infatti, su tutto il territorio comunale, fino al 25 marzo, è vietato l’esercizio dei giochi nei tabacchi (lotto, 10 e lotto, gratta e vinci).

Un provvedimento che però va in continuità con l’applicazione su tutto il territori comunale del regolamento anti ludopatia, che il Comune di Bucciano ha deciso di adottare lo scorso anno su sollecitazione del vescovo Domenico Battaglia.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino del piccolo centro caudino, Domenico Matera. “In questo particolare momento storico, è importante evitare qualsiasi tipo di assembramento e di rispettare le norme che il governo nazionale ha imposto. Abbiamo per questo ritenuto opportuno di adottare questo ulteriore provvedimento restrittivo, che è comunque in continuità con il nostro regolamento anti ludopatia. La lotta al gioco d’azzardo resta una delle priorità dell’amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare.Ora più che mai, bisogna unire le forze per sconfiggere questo virus.

A questo proposito – ha concluso il sindaco – ci tengo a ringraziare pubblicamente tutti i cittadini di Bucciano, che stanno osservando rigidamente le regole assai restrittive e che stanno dimostrando un alto senso civico. Presto potremo tornare a svolgere tutte le nostre attività quotidiane. Adesso però, la priorità è la salute di tutti. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia”.

