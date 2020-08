BtoBet e Global Bet annunciano una partnership

BtoBet ha annunciato la sua partnership con Global Bet in un accordo che vedrà i contenuti della serie Pro del fornitore di contenuti rafforzare il portafoglio di sport virtuali del fornitore leader di piattaforme iGaming.

Le visualizzazioni 3D all’avanguardia, i suoni e gli eventi dinamici di Global Bet, insieme al comportamento logico degli atleti virtuali, sono uno dei punti salienti principali che sottolineano la popolarità dei titoli di gioco tra i giocatori, con conseguenti livelli di coinvolgimento elevati.

L’architettura del prodotto sportivo virtuale di Global Bet consente un’esperienza omni-canale su tutte le piattaforme, canali e dispositivi attraverso un unico sistema di account e portafoglio, unificando l’esperienza di scommesse sia sui canali al dettaglio che online.



Sabrina Soldà, Chief Marketing Officer di BtoBet, ha affermato che i vasti contenuti sportivi virtuali di Global Bet aggiungono più valore al portafoglio di contenuti di BtoBet, con le loro immagini di fascia alta e gli elementi realistici che rendono questi giochi tra i giochi di sport virtuali più ricercati.



Daniel Grabher, amministratore delegato di Global Bet, ha dichiarato il suo piacere per la partnership della società con BtoBet. Ha affermato che entrambe le società condividono l’obiettivo comune di offrire un’esperienza di scommesse senza rivali attraverso l’innovazione. Ha aggiunto che attraverso questa partnership strategica, Global Bet si troverà nella posizione ideale per fornire i propri prodotti su misura al portafoglio di partner di BtoBet nei mercati emergenti, come l’America Latina e l’Africa, consentendo alla società di promuovere la propria crescita in un breve lasso di tempo.

PressGiochi