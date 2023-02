Brioschi (Elk Studios): “L’Italia è ormai il nostro mercato principale. Ad Ice presentiamo la nuova slot Nitropolis 4”

Tra gli espositori di Ice London, la fiera che si è tenuta nella capitale inglese la scorsa settimana, anche ELK Studios, produttore e fornitore di giochi per il mercato online.

Incontriamo Andrea Brioschi che ci racconta le novità presentata a Londra: “Il mercato italiano – spiega il manager – è di gran lunga il nostro mercato principale, abbiamo iniziato in Italia un paio di anni fa con pochi giochi e un paio di operatori, ma nel giro di due anni è diventato il nostro mercato più importante. Siamo live con oltre 16 operatori, tutti i principali sono live. Abbiamo altre partnership in via di lancio e in fase contrattuale. Abbiamo una solida presenza in Italia e siamo molto contenti di come sta andando. Per quanto riguarda ICE quest’anno abbiamo deciso di esporre. Facciamo parte della grande famiglia di Light & Wonder che ci ha acquistato un anno e mezzo fa anche se agiamo in modo assolutamente indipendente”.

Come novità portata in fiera ELK presenta Nitropolis 4, una slot a 6 rulli e 4 file con simboli grandi, Nitro Reels, Nitro Multiplier, un gioco bonus e un super bonus e un potenziale massimo di 50.000 volte la puntata.

