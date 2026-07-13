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Brightstar rinnova per sette anni il contratto con la Lotteria dello Stato di Washington

Brightstar Lottery ha annunciato il rinnovo per altri sette anni del contratto con la Lotteria dello Stato di Washington, consolidando una collaborazione iniziata nel 1996. L’accordo prolunga la partnership fino

13 Luglio 2026

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Brightstar Lottery ha annunciato il rinnovo per altri sette anni del contratto con la Lotteria dello Stato di Washington, consolidando una collaborazione iniziata nel 1996. L’accordo prolunga la partnership fino al 30 giugno 2036 e prevede un importante aggiornamento dell’infrastruttura tecnologica della lotteria.

Nel corso del contratto, Brightstar fornirà un nuovo sistema centrale di gestione del gioco e installerà migliaia di nuove apparecchiature presso i punti vendita dello Stato. In particolare, saranno distribuite 2.200 macchine self-service GameTouch28, 100 GameTouch20 e 3.700 terminali Retailer Pro S2, oltre a lettori per la verifica dei biglietti e display digitali destinati alla promozione dei giochi.

Secondo Brian Bennett, direttore della Lotteria dello Stato di Washington, la collaborazione con Brightstar ha consentito negli ultimi trent’anni di introdurre soluzioni innovative per rivenditori e giocatori, tra cui terminali self-service e sistemi di pagamento cashless. Il rinnovo dell’accordo permetterà di continuare il percorso di modernizzazione della rete di vendita.

Per Scott Gunn, Chief Operating Officer North America Lottery di Brightstar, le nuove tecnologie contribuiranno a sostenere la crescita della lotteria, migliorando l’esperienza di gioco in modo responsabile e supportando la raccolta di fondi destinati all’istruzione e ad altre iniziative di interesse pubblico nello Stato di Washington.

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