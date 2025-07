Brightstar presenta i primi risultati dopo la quotazione: 4 miliardi dalla vendita, rinnovo Lotto Italia e sfide economiche

Vince Sadusky (CEO) e Max Chiara hanno presentato il primo aggiornamento finanziario di Brightstar come azienda autonoma quotata alla NYSE, specializzata in tecnologia e servizi per le lotterie, a seguito

Vince Sadusky (CEO) e Max Chiara hanno presentato il primo aggiornamento finanziario di Brightstar come azienda autonoma quotata alla NYSE, specializzata in tecnologia e servizi per le lotterie, a seguito della vendita delle divisioni Games e Digital di IGT Plc al fondo Apollo Global.

Nonostante il cambio di nome, mantiene solide radici grazie a 50 anni di esperienza ed è ancora il più grande operatore di lotterie al mondo, con attività in nove giurisdizioni e la fornitura di tecnologie digitali leader nel settore.

Dopo mesi di intense trattative, Sadusky ha sottolineato le solide basi di Brightstar, avendo assicurato proventi netti in contanti di 4 miliardi di dollari dalla vendita di IGT Games — “al di sopra delle aspettative degli investitori.”

Brightstar si fonda sulla promessa di offrire il più grande ritorno mai registrato agli azionisti: un premio in contanti da 1,1 miliardi di dollari distribuito tramite un dividendo di 3 dollari per azione, combinato con un programma di riacquisto azionario da 500 milioni di dollari — il più grande premio nella storia dell’azienda, inclusa l’era IGT.

Ma, cosa ancor più significativa per gli investitori, Brightstar ha mantenuto il suo storico contratto con Lotto Italia, rinnovato per altri nove anni dall’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana. Il rinnovo è stato lodato da Sadusky, che ha ammesso di aver affrontato la più dura competizione nel bando di gara, presentato da SISAL e Flutter Entertainment.

Passando ai risultati del secondo trimestre, la performance di Brightstar è stata definita deludente dagli osservatori, con ricavi in aumento del 3% su base annua a 631 milioni di dollari, ma un EBITDA rettificato in calo del 5% a valore nominale (e del 9% a valuta costante), a 274 milioni di dollari.

La leadership ha riconosciuto che il debutto della società come entità autonoma è stato ostacolato da persistenti incertezze macroeconomiche globali e forti oscillazioni valutarie.

Il CFO Max Chiara ha indicato come fattore importante dietro il calo dell’EBITDA l’assenza di jackpot multi-stato da miliardi di dollari negli Stati Uniti, aggravata da minori contributi incentivanti della LMA.

“L’ambiente macro continua a presentare venti contrari, specialmente nelle regioni dove la spesa discrezionale è sotto pressione,” ha detto Chiara. “Nonostante queste condizioni, i nostri fondamentali aziendali rimangono solidi e stiamo gestendo attivamente ciò che possiamo controllare — ovvero, l’efficienza operativa, l’innovazione e la creazione di valore per gli azionisti.”

Chiara ha inoltre sottolineato che, sebbene il secondo trimestre abbia mostrato sfide di transizione, elementi strategici positivi come la forte crescita di iLottery e il rinnovo della licenza Lotto Italia posizionano l’azienda per un secondo semestre 2025 più solido.

Gli analisti si sono chiesti se il ritorno di Brightstar a una società autonoma nel settore delle lotterie la renda più vulnerabile alle condizioni macroeconomiche, come l’impatto dell’inflazione sulla spesa discrezionale, soprattutto tra i consumatori statunitensi.

Chiara ha respinto tali preoccupazioni: “Per noi, il fattore decisivo è la nostra capacità di offrire alle nostre lotterie e partner una crescita incrementale attraverso nuove innovazioni, funzionalità e giochi. Sappiamo di poter stimolare la domanda all’interno dei contratti esistenti e quando puntiamo a quelli nuovi.”

La leadership considera il termine “autonoma” eccessivamente semplicistico per descrivere Brightstar, che sta sviluppando la sua nuova app MYLOTTERIES Play — che sta acquisendo una quota di mercato significativa. L’app fa parte di una strategia più ampia che integra iGaming e scommesse sportive per offrire un’esperienza digitale completa.

Come previsto, la leadership è stata interrogata sulla capacità di Brightstar di vincere nuovi contratti di lotteria e mantenere le partnership esistenti, in un ciclo di gare globali sempre più competitivo.

Sadusky ha evidenziato la posizione delle autorità delle lotterie, soprattutto negli Stati Uniti, che stanno affrontando crescenti pressioni macroeconomiche e sociali.

“Per contestualizzare, la nostra relazione media con i clienti dura circa 30 anni, e la vita media ponderata per ricavi residua dei contratti nel nostro portafoglio è di sette anni. Questo ci garantisce stabilità e visibilità significative riguardo ricavi, profitti e flussi di cassa.”

Sadusky ha sottolineato che Brightstar ha il pedigree tecnologico per competere per qualsiasi contratto negli USA, ma non comprometterà i propri principi di prezzo. Ha citato i casi recenti di Ohio e New Mexico, dove Brightstar ha rinunciato a opportunità a causa di una mancata allineamento sul valore: “Non abbiamo vinto quelle opportunità per motivi di valore, perché siamo stati molto rigorosi sul prezzo, dato che la nostra tecnologia ha un prezzo premium.”

Per gli stati che cercano concessioni di prezzo, Sadusky ha lanciato un chiaro avvertimento: “Questo business si basa sulla credibilità, ed è per questo che continuiamo a gestire più piattaforme di lotterie di qualsiasi altro operatore. Continueremo a vincere e innovare, e puntiamo a competere su tutti gli aspetti di queste gare. Ma il prezzo per questi contratti è individuale e unico per dinamiche e competitività desiderate.”

PressGiochi